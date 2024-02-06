“Ben yüz yüze insanıyım” | Melisa Döngel’den yine çok konuşulacak açıklama!

Aşk hayatıyla ve açıklamalarıyla sürekli gündem olan Melisa Döngel, geçtiğimiz dönemde katıldığı bir programda "Arkadaşının sevgilisiyle aşk yaşar mısın?" sorusuna "Yapmamaya çalışırım. Etkilendiysek ne yapalım artık, geçmiş olsun" diye yanıt vermişti.

Bu açıklamasıyla uzun süre konuşulan Döngel, çok eleştirilmişti. Önceki gün bir Youtube programına konuk olan ve Instagram'da çok fazla vakit geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Ben öyle çok yazışmayı sevmiyorum.