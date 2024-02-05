İmparator İbrahim Tatlıses’ten başkent çıkarması! Unutulmaz şarkılarıyla esti geçti

ALKIŞ YAĞMURU!

Ebru Yaşar, önceki gece Bostancı'da sahne aldı. Yaşar, Siyam ile birlikte çıkarttığı yeni şarkısı "Yoksun" parçasını da seslendirdi ve sevenleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Yaşar, gazeteciler ile de sohbet etti. Sahnelerinden ve şarkılarından bahseden Yaşar, "Ben eğlenmediğim, o ruha girmediğim, samimiyetsiz olan hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bu benim şarkılarımda da böyledir" diye konuştu. Doğan SAVAŞ



İSTANBUL'A GELİYOR!

Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Antonis Remos, uzun bir aradan sonra İstanbul'u sallamaya geliyor. Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen ve verdiği konserlerle dinleyenleri kendine hayran bırakan Remos, 28 Şubat'ta İstanbul'da bir otelde eşsiz sahne performansıyla sevenlerinin büyülemeye hazırlanıyor.



GURURLANIYORUM

Merve Mira'nın "Kalpsiz Bir Serseri" şarkısını birçok sanatçı sahnede seslendirerek repertuarına alıyor. Mira, seslendirdiği şarkısının diğer sanatçılar tarafından da konserlerinde yorumlanmasına, "Bu şarkıyı ilk benden duydu müzikseverler. Dinleyiciler kadar müzisyen dostlarımın da şarkımı beğenerek okumaları beni çok gururlandırıyor' dedi.

İŞİN 'ASLI' DEPRESYON!

Aslı Turanlı, bir derginin Şubat ayı kapağı oldu. Dergiye çarpıcı açıklamalarda bulunan Turanlı, fit görünmek için spor yapmak zorunda olduğunu söylerken, "Spor hayatımda önemli bir yer ama ben fiziki zayıflığın ruhen zayıflıkla aynı olduğunu düşünüyorum. En fit olduğumu sandığınız an aslında çok ciddi bir depresyon döneminden geçtiğim andı" şeklinde konuştu.



