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İmparator İbrahim Tatlıses'ten başkent çıkarması! Unutulmaz şarkılarıyla esti geçti

İmparator İbrahim Tatlıses, önceki gün Ankara'da sahne aldı. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
İmparator İbrahim Tatlıses’ten başkent çıkarması! Unutulmaz şarkılarıyla esti geçti

İmparator İbrahim Tatlıses, önceki gün Ankara'da sahne aldı. Tatlıses, günler öncesinden rezervasyonların hıncahınç dolduğu mekanda performansıyla esti geçti.

Geçmişten bugüne unutulmaz şarkıları "Aramam", "Haydi Söyle" ve "Kara Üzüm Habbesi" ile hayranlarına müzik ziyafeti çeken Tatlıses, müzikseverleri mest etti. Unutulmaz gecede imparator, "Anam" şarkısıyla geceye damgasını vurdu. Performansıyla müzikseverlere duygu dolu anlar yaşayan Tatlıses, alkış yağmuruna tutuldu.

İREM DERİCİ'Yİ ÖVDÜ!
Sibel Alaş, önceki akşam Kalamış'ta müzikseverlerle buluştu. 90'ların sevilen şarkılarını ve "Adam", "Ben de Hüküm Sür", "Fem" gibi hit şarkılarını söyleyen Alaş, izleyenlerden gelen istek üzerine "Bende Hüküm Sür" ü birkaç defa okudu. Sanatçı, "Bende Hüküm Sür'ü herkes İrem Derici'nin şarkısı zannediyor. Ben bu şarkıyı 30 yıl önce yaptım. Ama İrem de güzel söyledi" dedi.

SİMGE İZDİHAMI!
Hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği yeni şarkısına Milano'da klip çeken Simge, dönüşte ayağının tozuyla İzmir'de sahne aldı. Konsere talep o a kadar büyüktü ki, mekânda az daha izdiham çıkıyordu. Erken gelenler içeri girmeyi başarırken birçok kişi kapıdan geri döndü. Simge, hazır olmasına rağmen giriş kuyruğu bir türlü bitmediği için yarım saat geç çıkmak zorunda kaldı.

MÜJDEYİ VERDİ!
'Kalbimden Çıkmıyorsun' şarkısıyla çok konuşulan Yıldız Tilbe önceki akşam Maslak'ta sevenleriyle buluştu. Daima kendine özgü tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tilbe, yazdığı onlarca hitten birçoğunu seslendirerek unutulmaz bir geceye imza attı. Stüdyoya girdiğini söyleyen sanatçı seyircisine yeni bit hit şarkının daha müjdesini verdi.

ALKIŞ YAĞMURU!
Ebru Yaşar, önceki gece Bostancı'da sahne aldı. Yaşar, Siyam ile birlikte çıkarttığı yeni şarkısı "Yoksun" parçasını da seslendirdi ve sevenleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Yaşar, gazeteciler ile de sohbet etti. Sahnelerinden ve şarkılarından bahseden Yaşar, "Ben eğlenmediğim, o ruha girmediğim, samimiyetsiz olan hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bu benim şarkılarımda da böyledir" diye konuştu. Doğan SAVAŞ

İSTANBUL'A GELİYOR!
Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Antonis Remos, uzun bir aradan sonra İstanbul'u sallamaya geliyor. Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen ve verdiği konserlerle dinleyenleri kendine hayran bırakan Remos, 28 Şubat'ta İstanbul'da bir otelde eşsiz sahne performansıyla sevenlerinin büyülemeye hazırlanıyor.

GURURLANIYORUM
Merve Mira'nın "Kalpsiz Bir Serseri" şarkısını birçok sanatçı sahnede seslendirerek repertuarına alıyor. Mira, seslendirdiği şarkısının diğer sanatçılar tarafından da konserlerinde yorumlanmasına, "Bu şarkıyı ilk benden duydu müzikseverler. Dinleyiciler kadar müzisyen dostlarımın da şarkımı beğenerek okumaları beni çok gururlandırıyor' dedi.

İŞİN 'ASLI' DEPRESYON!
Aslı Turanlı, bir derginin Şubat ayı kapağı oldu. Dergiye çarpıcı açıklamalarda bulunan Turanlı, fit görünmek için spor yapmak zorunda olduğunu söylerken, "Spor hayatımda önemli bir yer ama ben fiziki zayıflığın ruhen zayıflıkla aynı olduğunu düşünüyorum. En fit olduğumu sandığınız an aslında çok ciddi bir depresyon döneminden geçtiğim andı" şeklinde konuştu.


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