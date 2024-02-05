Kemal Gülman bir eser parasına iki eser aldı! Sanatçı Mehmet Aksoy’a geri vermek zorunda kaldı





5 BİN DOLAR ALAN MANKEN KİM? SON 'MODEL' DOLANDIRMA!

"Olur mu böyle şeyler?" diyorum ama bazen oluyor. Hem de çok yakınımızdaki isimler yapınca ise şaşırıp kalıyorum. "Sende mi?" diyorum. Uzun süredir görüşmediğim iş insanı bir arkadaşım ile önceki gün tesadüfen bir mekanda denk geldik. Konu konuyu açtı, tabii mesleğimizden dolayı iş yine magazinsel olaylara geldi. Başından geçen bir olayı anlattı bana... Çok ünlü bir mankeni beğendiğini söyleyip ortak bir arkadaşlarını devreye sokmuş. Karşı tarafta olabileceğini söylemiş ama bu yemek için de bir ödeme istemiş.

HATTA ENGELLEMİŞ!

İş işte burada başlıyor. Bu aracı olan kişi, mankenin hesabına 5 bin dolar atmasını söylemiş. Tabii para hemen gönderilmiş ama haftalar geçse de yemek sözü yerine getirilmemiş. En sonunda aracıyı aradan çıkartıp kendisi aramış ama manken bu iş insanı arkadaşımı her yerden engellemiş. Yani ben dinlerken gülmedim değil. Siz olsanız bir yemek için 5 bin dolar verir miydiniz?