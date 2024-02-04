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Gupse Özay'dan eşi Barış Arduç'a övgü üstüne övgü! "Gördüğüm en komik kişi, Türkiye'de öyle bir insan yok."

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ile yeniden bir projede yer almak istediğini açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Gupse Özay’dan eşi Barış Arduç’a övgü üstüne övgü! Gördüğüm en komik kişi, Türkiye’de öyle bir insan yok.

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına bu hafta Lohusa filminin senaristi ve oyuncusu Gupse Özay konuk oldu. Ünlü oyuncu, eşi Barış Arduç ile yeniden bir projede yer almak istediğini açıkladı: Barış'la çok eğlenen bir çiftiz. Eşimle yeniden aynı filmde olmayı çok isterim. Beraber bir komedi yapmayı hayal ediyoruz. O benden daha komik. Duruş yakışıklı olunca komedisi yokmuş gibi duruyor ama gördüğüm en komik kişi. Türkiye'de öyle bir insan yok.



1,5 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Kolpaçino serisinin son filmi Kolpaçino 4'ten yeni rekor... 7 yıl sonra beyazperdeye dönen Kolpaçino serisinin son filmi 'Kolpaçino 4', büyük bir başarıya daha imza attı. Son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi olarak vizyona rekorla giren film, bu kez de 20 günde 1,5 milyon barajını geçerek son 4 yılın en çok izlenen komedi filmi olmayı başardı. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, ve başrolünde oynadığı filmin vizyondan çıkana kadar 2 milyon izlenmeyi geçmesi bekleniyor.

BEĞENİ YAĞDI!
Sevilen sanatçı Elif Karlı, etkileyici yeni teklisi "Adaletsiz Seçim" ile sevenleriyle buluştu. Sözleri Gökhan Şahin'e, bestesi Hüsnü Şenlendirici'ye ait olan şarkının Elif Karlı yorumu, herkes tarafından beğeniyle karşılandı!



DEPREM ŞARKISI
Deniz Arcak, geçtiğimiz yıl hepimizi yasa boğan, birçok şehrimizi etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin birinci yıl dönümünde kaybettiğimiz binlerce canın anısına hazırladığı "Sesimi Duyan var mı?"yı yayınlıyor. Tüm geliri depremzede vatandaşlarımıza yardım edilmek üzere bağışlanacak olan ağıt formundaki bu duygusal şarkıda bir depremzedenin çaresizliği can yakıcı sözlerle ifade ediliyor.



ALIŞVERİŞ GÜNÜ
Ekranların başarılı ve güzel oyuncusu Pelin Karahan, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı. Yanına gelen herkesle fotoğraf çektirdi. Her zaman olduğu gibi güzelliği ve şık tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Pelin Karahan, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.



BERKAY'DAN YENİ AŞK ŞARKISI
Türk pop müziğinin üretken ismi Berkay, YouTube'da yaptığı 'Evdeyiz Dede' serisiyle hayranlarını sanal dünyada da büyüledi. Bir yandan da stüdyo çalışmalarına hız verdi. "Acı İkimize" adlı yeni bir şarkı yapan şanatçı, hayranlarına mesaj gönderdi: Dinledikçe aşk açısını tüm çrelerinize kadar hissedeceksiniz.



KİRALIK SEVMİYOR!
Son dönemde ekranda rol aldığı projeleri tutmayınca hayal kırıklığı yaşayan oyuncu Burcu Özberk önceki gün alışveriş turunda görüntülendi. Trafiğe çıkmadan önce otomobilinin emniyet kemerini takarak örnek davranış sergileyen Özberk, acelesi olduğunu söyleyerek "Bir yere yetişmem gerek. Bugün beni mazur görün" dedi. Özberk, lüks otomobilini yeni almadığını söylerken, "Kiralık araç kullanır mısınız?" sorusuna ise "Kiralık araç neden kullanayım? Bu benim otomobilim" diye cevap verdi.



İSTANBUL'DA SON GÜNLERİM
Sahnelerin başarılı isimlerinden şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yanına gelen sevenleriyle uzun süre fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Yusuf Güney, "İstanbul'da son günlerim diyebilirim, iki haftaya Londra'ya gitmiş olacağım " dedi.



ŞARKILAR ANTİDEPRESANDIR
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej'in organizasyonuyla, İzmir'de konser verdi. Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarının İzmirlilerle hep bir ağızdan söyledi. Sanatçı; "55 yıllık müzik yolculuğumda, ülkemin her köşesinde şarkılar söyledim. Şarkılar antidepresandır" dedi.



NEW YORK'TA TÜRK GECESİ
Orkestra eşliğinde Türkçe ve İngilizce şarkılar söyleyen Ayça Varlıer, New York'ta nefes kesti. İki saate yakın sahnede kalan güzel şarkıcı, dans şovu ile de büyüledi. 300 kişilik özel bir davetli grubuna şarkılar söyleyen Varlıer, "Birkaç gün içinde Türkiye'ye dönerek dizi, sinema, müzikale başlayacağım" dedi.

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