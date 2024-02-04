Gupse Özay'dan eşi Barış Arduç'a övgü üstüne övgü! "Gördüğüm en komik kişi, Türkiye'de öyle bir insan yok."

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına bu hafta Lohusa filminin senaristi ve oyuncusu Gupse Özay konuk oldu. Ünlü oyuncu, eşi Barış Arduç ile yeniden bir projede yer almak istediğini açıkladı: Barış'la çok eğlenen bir çiftiz. Eşimle yeniden aynı filmde olmayı çok isterim. Beraber bir komedi yapmayı hayal ediyoruz. O benden daha komik. Duruş yakışıklı olunca komedisi yokmuş gibi duruyor ama gördüğüm en komik kişi. Türkiye'de öyle bir insan yok.





1,5 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Kolpaçino serisinin son filmi Kolpaçino 4'ten yeni rekor... 7 yıl sonra beyazperdeye dönen Kolpaçino serisinin son filmi 'Kolpaçino 4', büyük bir başarıya daha imza attı. Son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi olarak vizyona rekorla giren film, bu kez de 20 günde 1,5 milyon barajını geçerek son 4 yılın en çok izlenen komedi filmi olmayı başardı. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, ve başrolünde oynadığı filmin vizyondan çıkana kadar 2 milyon izlenmeyi geçmesi bekleniyor.

BEĞENİ YAĞDI!

Sevilen sanatçı Elif Karlı, etkileyici yeni teklisi "Adaletsiz Seçim" ile sevenleriyle buluştu. Sözleri Gökhan Şahin'e, bestesi Hüsnü Şenlendirici'ye ait olan şarkının Elif Karlı yorumu, herkes tarafından beğeniyle karşılandı!