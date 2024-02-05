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Fiyatı dudak uçuklattı: Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü kolunda servet taşıyor!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, kendini ödüllendirdi. Milli futbolcu, dünyaca ünlü marka Patek Philippe’ten 90 bin Euro yani yaklaşık 3 milyon TL’ye saat aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
Fiyatı dudak uçuklattı: Fenerbahçe’nin yeni transferi Çağlar Söyüncü kolunda servet taşıyor!

Uzun süredir Avrupa'da futbol oynayan Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz günlerde yurda dönmüştü. Fenerbahçe, Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Sarı-Lacivertli formayla pozlar veren ünlü futbolcu, mutluluğunu dile getirmişti. Sosyal medya hesabından boy boy fotoğraflarını paylaşan yıldız futbolcunun kolundaki saatte dikkatlerden kaçmadı.

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Söyüncü'nün, Patek Philippe marka saati bir bakana bir daha baktırdı. Yeni saatine 90 bin dolar yani yaklaşık 3 milyon TL ödeyen Söyüncü, lükse düşkünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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