Fiyatı dudak uçuklattı: Fenerbahçe’nin yeni transferi Çağlar Söyüncü kolunda servet taşıyor!

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Söyüncü'nün, Patek Philippe marka saati bir bakana bir daha baktırdı. Yeni saatine 90 bin dolar yani yaklaşık 3 milyon TL ödeyen Söyüncü, lükse düşkünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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