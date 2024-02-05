İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’den oğulları Ayel hakkında yeni açıklama geldi!

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, aşkı Yasemin Şefkatli'de bulmuştu.
Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, aşkı Yasemin Şefkatli'de bulmuştu.
İkili, geçtiğimiz yıl Zincirlikuyu'da bir otelde yapılan görkemli düğünle dünyaevine girmişti. Evlendikten kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlandığını duyuran Şefkatli, ikiz bebeklerini 22 Ocak'ta kucağına almıştı.
Çift ikizlere İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti. Ancak ikizlerden İbrahim Ayel, kalbindeki bir sorun nedeniyle ameliyata alınmıştı.
ÇOK GÜÇLÜ!
Anne Yasemin Şefkatli'den oğlu İbrahim Ayel'le ilgili yeni açıklama geldi. Doğumdan sonra toparlayan Şefkatli, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Kendisinin iyi olduğunu dile getiren sosyetik güzel, bebeğinin durumunu soranlara da cevap verdi. Şefkatli paylaşımına, "Ayel'i merak edip yazan çok kişi var. Çok şanslı bu bebiş hem de çok güçlü. Her şey yolunda ve evine gelmesine az kaldı" dedi.