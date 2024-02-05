İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’den oğulları Ayel hakkında yeni açıklama geldi!

ÇOK GÜÇLÜ!

Anne Yasemin Şefkatli'den oğlu İbrahim Ayel'le ilgili yeni açıklama geldi. Doğumdan sonra toparlayan Şefkatli, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Kendisinin iyi olduğunu dile getiren sosyetik güzel, bebeğinin durumunu soranlara da cevap verdi. Şefkatli paylaşımına, "Ayel'i merak edip yazan çok kişi var. Çok şanslı bu bebiş hem de çok güçlü. Her şey yolunda ve evine gelmesine az kaldı" dedi.

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