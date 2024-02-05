Genç kızlara meydan okuyan fiziği ile dikkat çeken ünlü oyuncu Pınar Altuğ güzellik sırrını açıkladı: 16 saat...

Ünlü oyuncu ve eski manken Pınar Altuğ, güzelliği ve fiziği ile büyük beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Altuğ, 2008 yılında oyuncu Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikle sık sık gündem olmaya devam ediyor.