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Planlar yapılmaya başlandı: Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk evleneceğini açıkladı

Tolga Sarıtaş, 4 yıldır aşk yaşadığı modacı sevgilisi Zeynep Mayruk ile evleneceğini açıkladı. Sarıtaş, “Evlilik ile ilgili çalışmalarımız var. Yakında sizler de duyacaksınız” diyerek sürprizi verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Şubat 2024 Güncelleme 03 Şubat 2024, 07:04
Planlar yapılmaya başlandı: Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk evleneceğini açıkladı

Tolga Sarıtaş, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı modacı Zeynep Mayruk ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Yakın bir arkadaşımızın bebekleri dünyaya geldi, çiçek alıp ziyaretlerine gideceğiz" dedi.

Yeni projeler için görüşmelerin devam ettiğini belirten Tolga Sarıtaş, "O konuda acelem yok, yüreğimin ve heyecanımın güzel hissettiği doğru projeyi bekliyorum. Bu sezon ekranlarda yokum gibi duruyor ama önümüzdeki yıl için görüşmelerim devam ediyor, hayırlısı diyelim" şeklinde konuştu.

HER ŞEYİ AÇIKLADI!
32 yaşındaki oyuncu, "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Çok mutluyum, çok güzel bir birlikteliğimiz var. Şöyle söyleyeyim size; evlilikle ilgili çalışmalarımız var. Yakın zamanda sizler de duyacaksınız" cevabını verdi.

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