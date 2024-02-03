Planlar yapılmaya başlandı: Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk evleneceğini açıkladı

Tolga Sarıtaş, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı modacı Zeynep Mayruk ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Yakın bir arkadaşımızın bebekleri dünyaya geldi, çiçek alıp ziyaretlerine gideceğiz" dedi.

Yeni projeler için görüşmelerin devam ettiğini belirten Tolga Sarıtaş, "O konuda acelem yok, yüreğimin ve heyecanımın güzel hissettiği doğru projeyi bekliyorum. Bu sezon ekranlarda yokum gibi duruyor ama önümüzdeki yıl için görüşmelerim devam ediyor, hayırlısı diyelim" şeklinde konuştu.