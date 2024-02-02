Bebeğini kucağına almaya hazırlanan Eda Ece kızına isim arıyor!

Güzel oyuncu, "Bayağı bir ilerledik. İlkbaharda doğuracağım artık az kaldı. Onunla tanışmak için aşırı heyecanlıyım. Bende henüz aşerme olmadı. Yemek yemeyi zaten seviyorum, o yüzden devam ediyorum. Sadece arada güldüğüm zaman çok gülüyorum. Ağladığım zamanlarda da çok ağlıyorum, duramıyorum. Annemi falan düşünüp duygulanıyorum ya da dizi izliyorum duygusal bir sahne geliyor, kendimi tutamıyorum" diyerek güldü.

"3 ÇOCUK İSTİYOR"

Geçtiğimiz haftalarda çocuğunun adını "Ayşe" kocayacağına dair haberler çıkan oyuncu, bu haberleri yalanladı. Ece, "İsim henüz net değil. Geleneksel bir isim de koyabilirim ama henüz karar veremedik. Buğra da 'ben araştırıyorum son dakika söyleyeceğim sana' dedi. İnşallah ben baygınken abuk sabuk bir isim koymaz. Buğra'nın zaten sayı konusunda biraz fazla hayalleri var. Buğra, üç çocuk istiyor" ifadelerini kullandı. Bu yıl birçok ünlü kadın oyuncunun da doğum yaptığını dile getiren Ece, "Vallahi ben şu an Aslı Enver'den kurs alıyorum. Onunla çok sık görüşüyoruz, eşlerimiz de arkadaş oldu. O bana anlatıyor neler olduğunu... Onlardan öğrenmeye çalışıyorum bir şeyler" dedi.