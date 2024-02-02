Ünlü manken Azra Akın'dan doğuma yakın açıklamalar: Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyecek! "Sürpriz seviyoruz"

2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World 'de 'Dünya Güzeli' unvanını kazanan Azra Akın , mütevazı hayatıyla ekranlardan uzak ve sade bir hayat yaşıyor. 2017 yılında Atakan Koru ile evlenen Azra Akın, 2018 yılında da oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

"SÜRPRİZ SEVİYORUZ"

Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le Etiler'de bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Akın, "Karnımız acıktı, ailecek yemek yemeye geldik. Aş erme gibi bir durumum yok. İkinci çocuğuma 7 aylık hamileyim. Cinsiyetini öğrenmedik, çünkü sürpriz olsun istiyoruz. Biz sürprizi seviyoruz. Kısmetse doğumda öğreneceğiz. Biz ilk çocuğumuz Demir'in cinsiyetini de önceden öğrenmemiştik. Doğum Türkiye'de olacak" ifadelerini kullandı.