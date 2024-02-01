Özge Ulusoy’a tatil eleştirisi! “İnsanlar dağa kaymaya gider, siz sadece kıyafetlerinizi sergiliyorsunuz”

Özellikle ünlü güzeller Instagram'dan paylaştıkları pozlarla sosyal medyada kartpostallık görüntüler verirken, birçok beğeni ve yorum da aldı. Bu güzellerden biri de Özge Ulusoy 'du. Güzel manken, kış tatili için soluğu İsviçre'de aldı.

"KAYARKEN GÖRMEDİK"

Her gittiğin yerden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Özge Ulusoy, geçtiğimiz yaz gittiği İsviçre'de bir otele bu yıl yenide gitti. Otelin balkonunu mesken tutan ünlü manken tıpkı geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da aynı yerden pozlarını Instagram'dan paylaştı. Fotoğraflarına binlerce beğeni gelen Ulusoy, bir haliyle de eleştirildi.

Bir takipçisi Ulusoy'a, "Sizi bir kere bile kayarken görmedik, insanlara dağa kaymaya gider, siz kıyafetlerinizi göstermeye gidiyorsunuz! Dağda böyle giyinen yoktur, gündüz gündüz elinde Hermes çantalar..." yorumu yaptı. Ünlü isim bu yoruma gülüp geçti.