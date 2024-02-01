Oyuncu Seda Bakan'dan çocuklu hayata ilişkin samimi açıklamalar! "Ben de eşim de çocukluk yıllarında çok yaramazmışız bize çekmişler"

Çocuklu hayatının gayet güzel geçtiğini söyleyen oyuncu, "Çok şey değişti hayatımda onlardan sonra... Mesela daha çok hasta oluyoruz, okuldaki bütün hastalıklar eve geliyor.

Küçük olan Ela çok yaramaz arkadaşlar, düz duvara tırmanıyor, Ben de eşim de çocukluk yıllarında çok yaramazmışız, bize çekmişler" diye konuşarak samimi açıklamalarda bulundu.

SAKIZLI ÇÖZÜM!

Yasemin Allen, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ve son dönemde öpüşme sahnelerinde yaşanan ağız kokusu polemiği hakkında konuşan güzel oyuncu, "Arkadaşlar eğer böyle bir durum olacaksa en azından sakızla gelinmesi gerekiyor bence" diyerek güldü.