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Oyuncu Seda Bakan'dan çocuklu hayata ilişkin samimi açıklamalar! "Ben de eşim de çocukluk yıllarında çok yaramazmışız bize çekmişler"

Seda Bakan, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çocuklu hayatının gayet güzel geçtiğini söyleyen oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu. Ali Erel ile evli olan Bakan’ın, Ela ve Leyla adında iki kızı var.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Şubat 2024 Güncelleme 01 Şubat 2024, 07:10
Oyuncu Seda Bakan’dan çocuklu hayata ilişkin samimi açıklamalar! Ben de eşim de çocukluk yıllarında çok yaramazmışız bize çekmişler

Seda Bakan, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Çocuklu hayatının gayet güzel geçtiğini söyleyen oyuncu, "Çok şey değişti hayatımda onlardan sonra... Mesela daha çok hasta oluyoruz, okuldaki bütün hastalıklar eve geliyor.

Küçük olan Ela çok yaramaz arkadaşlar, düz duvara tırmanıyor, Ben de eşim de çocukluk yıllarında çok yaramazmışız, bize çekmişler" diye konuşarak samimi açıklamalarda bulundu.

SAKIZLI ÇÖZÜM!
Yasemin Allen, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ve son dönemde öpüşme sahnelerinde yaşanan ağız kokusu polemiği hakkında konuşan güzel oyuncu, "Arkadaşlar eğer böyle bir durum olacaksa en azından sakızla gelinmesi gerekiyor bence" diyerek güldü.

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