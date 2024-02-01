Melis Sezen tarzıyla sınıfta kaldı! Kapri pantolonu ve büstiyeriyle geceye katıldı dalga konusu oldu: ’Gözüm kanadı resmen’

Melis Sezen, her yaptığıyla konuşulmayı başarıyor. Sezen, şimdi ise ödül gecesindeki tarzıyla gündem oldu.
Melis Sezen, her yaptığıyla konuşulmayı başarıyor. Sezen, şimdi ise ödül gecesindeki tarzıyla gündem oldu.
Her paylaşımıyla adından ayrı söz ettiren güzel oyuncu, tercih ettiği ceket, şort ve crop kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Kapri pantolonu ve büstiyeriyle geceye katılan Sezen, kombinini siyah ceketi ile tamamladı. Sezen'in bu halini takipçileri yorum yağmuruna tuttu. 'Şaka gibi', 'Bu nasıl bir uyumsuzluk', 'Gözüm kanadı resmen' ve 'Üstle alt ne alaka?' gibi yorumlar yapıldı.