Melis Sezen tarzıyla sınıfta kaldı! Kapri pantolonu ve büstiyeriyle geceye katıldı dalga konusu oldu: ’Gözüm kanadı resmen’

Kapri pantolonu ve büstiyeriyle geceye katılan Sezen, kombinini siyah ceketi ile tamamladı. Sezen'in bu halini takipçileri yorum yağmuruna tuttu. 'Şaka gibi', 'Bu nasıl bir uyumsuzluk', 'Gözüm kanadı resmen' ve 'Üstle alt ne alaka?' gibi yorumlar yapıldı.

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