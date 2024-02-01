’Adımı değiştiriyorum’ demişti | Belçim Bilgin yeni yaşını Gayrettepe’de dostlarıyla kutladı!

Güzel oyuncu Belçim Bilgin, önceki gece Gayrettepe'deki bir mekanda doğum gününü kutladı. Yakınlarını ağırladığı gecede gazeteciler ile de sohbet eden Bilgin, "Ben aslında bu gece hayatı kutlayalım istedim. Dostlarım ile beraber güzel bir gece geçirmek istedik.

Ben kaza geçirdim, pandemi oldu, deprem oldu... Açıkcası başımıza bir sürü felaket geldi. Uzun süredir birbirimizi görmediğimiz dostlarımla toplanma zamanı gibi hissettim. Hepimiz için güzel bir gece olsun istiyorum" diye konuştu.