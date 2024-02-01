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'Adımı değiştiriyorum' demişti | Belçim Bilgin yeni yaşını Gayrettepe’de dostlarıyla kutladı!

Belçim Bilgin, yeni yaşını Gayrettepe’de dostlarıyla kutladı. Adını “Be” olarak değiştireceği konuşulan Bilgin, “Yabancı dostlarımın adımı söylerken zorlanmasını istemiyorum” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Şubat 2024 Güncelleme 01 Şubat 2024, 07:10
’Adımı değiştiriyorum’ demişti | Belçim Bilgin yeni yaşını Gayrettepe’de dostlarıyla kutladı!

Güzel oyuncu Belçim Bilgin, önceki gece Gayrettepe'deki bir mekanda doğum gününü kutladı. Yakınlarını ağırladığı gecede gazeteciler ile de sohbet eden Bilgin, "Ben aslında bu gece hayatı kutlayalım istedim. Dostlarım ile beraber güzel bir gece geçirmek istedik.

Ben kaza geçirdim, pandemi oldu, deprem oldu... Açıkcası başımıza bir sürü felaket geldi. Uzun süredir birbirimizi görmediğimiz dostlarımla toplanma zamanı gibi hissettim. Hepimiz için güzel bir gece olsun istiyorum" diye konuştu.

"BAŞKA BELÇİM YOK"
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada verdiği bir röportajda adını değiştirerek "Be" yaptıracak olan Belçim Bilgin, "Aslında ben adımı değiştirmiyorum. Yabancı dostlarım adımı söylerken çok zorlanıyorlar. "Be" denmesini istememin tek sebebi de bu... Onlar için çok daha rahat, yoksa adımı çok seviyorum başka Belçim yok!" dedi.

FİLTRESİZ DOSTLUK!
Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti de doğum gününe katılanlar arasındaydı. Bilgin ile dostluğunu anlatan Saat, "Biz arkadaşlığımızın 15. senesinde falanız. Hayatımda en sevdiğim arkadaşım olabilir Belçim. 30'lardan sonra değişmemize rağmen birbirimizle olan dostluğumuz hep filtresiz oldu" ifadelerini kullandı.

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