Müge Boz kızları Vina’da olduğu gibi dünyaya gelecek yeni bebeklerinin cinsiyetini de son ana kadar öğrenmeyecek!

Magazin basınında örnek çift olarak gösterilen Müge Boz ve Caner Erdeniz 2019 yılında Barselona'da dünya evine girmişti. Ünlü çift, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.
Magazin basınında örnek çift olarak gösterilen Müge Boz ve Caner Erdeniz 2019 yılında Barselona'da dünya evine girmişti. Ünlü çift, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Boz, "İkinci çocuk istiyorum. Vina'nın bir kardeşi olsun istiyorum" sözleriyle ikinci çocuğa yeşil ışık yakmıştı. Hemen akabinde ise ikinci çocuğuna hamile olduğunun müjdesini vermişti.
TIPKI VİNA'DAKİ GİBİ
Mutlu haberi sosyal medya hesaplarından veren güzel oyuncu, birçok tebrik mesajı almıştı. Annelik konusunda herkesin takdirini toplayan güzel oyuncu, Vina'daki hamilelik sürecinin aynısını yeni doğacak bebeğinde de uygulayacak. Boz ve Erdeniz çifti, tıpkı kızları Vina'da olduğu gibi dünyaya gelecek yeni bebeklerinin cinsiyetini de son ana kadar öğrenmeyecek ve her ikisi içinde bu durum sürpriz olacak.