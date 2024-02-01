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Müge Boz kızları Vina'da olduğu gibi dünyaya gelecek yeni bebeklerinin cinsiyetini de son ana kadar öğrenmeyecek!

Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan Müge Boz, tıpkı kızı Vina’da olduğu gibi dünyaya gelecek bebeğinin cinsiyetini doğana kadar öğrenmeyecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Şubat 2024 Güncelleme 01 Şubat 2024, 07:10
Müge Boz kızları Vina’da olduğu gibi dünyaya gelecek yeni bebeklerinin cinsiyetini de son ana kadar öğrenmeyecek!

Magazin basınında örnek çift olarak gösterilen Müge Boz ve Caner Erdeniz 2019 yılında Barselona'da dünya evine girmişti. Ünlü çift, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Boz, "İkinci çocuk istiyorum. Vina'nın bir kardeşi olsun istiyorum" sözleriyle ikinci çocuğa yeşil ışık yakmıştı. Hemen akabinde ise ikinci çocuğuna hamile olduğunun müjdesini vermişti.

TIPKI VİNA'DAKİ GİBİ
Mutlu haberi sosyal medya hesaplarından veren güzel oyuncu, birçok tebrik mesajı almıştı. Annelik konusunda herkesin takdirini toplayan güzel oyuncu, Vina'daki hamilelik sürecinin aynısını yeni doğacak bebeğinde de uygulayacak. Boz ve Erdeniz çifti, tıpkı kızları Vina'da olduğu gibi dünyaya gelecek yeni bebeklerinin cinsiyetini de son ana kadar öğrenmeyecek ve her ikisi içinde bu durum sürpriz olacak.

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