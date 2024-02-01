Müge Boz kızları Vina’da olduğu gibi dünyaya gelecek yeni bebeklerinin cinsiyetini de son ana kadar öğrenmeyecek!

TIPKI VİNA'DAKİ GİBİ

Mutlu haberi sosyal medya hesaplarından veren güzel oyuncu, birçok tebrik mesajı almıştı. Annelik konusunda herkesin takdirini toplayan güzel oyuncu, Vina'daki hamilelik sürecinin aynısını yeni doğacak bebeğinde de uygulayacak. Boz ve Erdeniz çifti, tıpkı kızları Vina'da olduğu gibi dünyaya gelecek yeni bebeklerinin cinsiyetini de son ana kadar öğrenmeyecek ve her ikisi içinde bu durum sürpriz olacak.

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