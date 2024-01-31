Çağla Şikel hayranlıkla dolup taştı! Oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte sergi ziyaretinde bulundu

SİBEL CAN ZARAFETİ! Sibel Can, önceki gece Maslak'ta sahne aldı. Ünlü sanatçı, özel imzalı siyah renkte uzun ve gerçek Swarovski taşlarda süslü elbisesi, ölçülü makyajı ve sade taranmış saçlarıyla tam bir zarafet örneği olarak sahnesindeki yerini aldı. Can, tüm misafirlerin oluşturduğu dev koro eşliğinde şarkılarını okudu.

BABA HEDİYE Okulların ara tatile girmesiyle beraber işlerine ara vererek çocuklarına zaman ayıran İzzet Yıldızhan, karne hediyesi olarak çocuklarını Fransa'ya götürdü. Çocuklarına dünyanın en büyük eğlence merkezlerinin başında gösterilen Disneyland'ta eğlence dolu bir gün yaşatan Yıldızhan, 3 gün süren Fransa gezilerini dolu dolu geçirdi.

SOPA GÖSTERDİ! İzmir'de sahne alan pop sanatçısı Hande Yener, oversize takım elbisesiyle şıklığın kodlarını değiştirirken sahne performansı ile büyük alkış aldı. Yener, tam 14 yıl önce piyasaya çıkan ve büyük ilgi gören yıllar sonra yeniden trendlere giren şarkısı "Sopa" şarkısıyla konserinin açılışını yaptı. Ayrıca başarılı şarkıcı, 10 dansçısıyla birlikte büyük bir şova imza attı.

DÖRT DÖRTLÜK DERYA! Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, kariyerinin ilk albümü "Nefes"in şarkılarını hızla kliplendirmeye devam ediyor. Başarılı sanatçı geçtiğimiz Temmuz ayında çıkan albümde yer alan, 'Nefes', 'Yansıma' ve 'Şansım Olsun'un ardında albümün dördüncü klibini 'Yürek mi Yedin'e çekti. Şarkını klibi bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.





İHANET ORTAYA ÇIKIYOR!

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm konusu şöyle; Orhan Bey, Olivia ve Kite Tekfuru Leo'ya gider. Prenses Maria'yı onlara vereceğini söyler. Orhan Bey ne yapmaya çalışmaktadır? Onu bu duruma sürükleyen sebep nedir? Holofira ve Orhan'ın aşkı bütün bu olanlardan nasıl etkilenecektir? Yenişehir baskını sonrası herkes teyakkuza geçmiştir. Alaeddin Bey içerde bir hainin olduğunu söyleyerek Yakup Bey'lerin şehirden çıkmasına engel olur. Osman Bey, Yakup Bey'i Yenişehir'de tutarak neyi hedeflemektedir?

BEKLENEN SON!

Yenişehir'de yapılan geniş soruşturmalar sonunda Cerkutay çaşıtlık suçuyla yargılanır. Katline ferman verilen Cerkutay'ı bekleyen son nedir? Yenişehir'de sular durulmak bilmez. Yakup Bey okla vurulur. Her şey için Osman Bey ve ahalisini suçlayan Saadet Hatun, acısını Bala Hatun'dan çıkarmak ister. Bala Hatun, bu ani saldırı karşısında ne yapacaktır?