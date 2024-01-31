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Çağla Şikel hayranlıkla dolup taştı! Oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte sergi ziyaretinde bulundu

Oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni ziyaret eden Çağla Şikel, hayvan figürleri ve anatomileri karşısında büyük bir hayranlıkla dolup taştı. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ocak TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ocak 2024 Güncelleme 31 Ocak 2024, 07:00
Çağla Şikel hayranlıkla dolup taştı! Oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte sergi ziyaretinde bulundu

Çağla Şikel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Ataşehir'deydi. Akşam saatlerinde, 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni ziyaret eden Şıkel, hayvan figürleri ve anatomileri karşısında büyük bir hayranlıkla dolup taştı.

Gözlerini serginin etkileyici içeriğinden alamayan ünlü manken, sergiyi büyük bir ilgiyle gezerek keyifli vakit geçirdi.



KEYİFLER YERİNDE!
Ünlü komedyen Sefa Doğanay, geçtiğimiz gün İstinye'deydi. Gösterilerinin çok yoğun geçtiğini söyleyen komedyen, "İşlere koşturmaktan kendime vakit ayırmayı unuttuğum aklıma geldi ve bugünü alışveriş günü ilan ettim. Gündemdeki taklitlerim de sevenlerim tarafından çok beğeniliyor bu yüzden keyfim yerinde" dedi.



SİBEL CAN ZARAFETİ!
Sibel Can, önceki gece Maslak'ta sahne aldı. Ünlü sanatçı, özel imzalı siyah renkte uzun ve gerçek Swarovski taşlarda süslü elbisesi, ölçülü makyajı ve sade taranmış saçlarıyla tam bir zarafet örneği olarak sahnesindeki yerini aldı. Can, tüm misafirlerin oluşturduğu dev koro eşliğinde şarkılarını okudu.



SOPA GÖSTERDİ!
İzmir'de sahne alan pop sanatçısı Hande Yener, oversize takım elbisesiyle şıklığın kodlarını değiştirirken sahne performansı ile büyük alkış aldı. Yener, tam 14 yıl önce piyasaya çıkan ve büyük ilgi gören yıllar sonra yeniden trendlere giren şarkısı "Sopa" şarkısıyla konserinin açılışını yaptı. Ayrıca başarılı şarkıcı, 10 dansçısıyla birlikte büyük bir şova imza attı.

BABA HEDİYE
Okulların ara tatile girmesiyle beraber işlerine ara vererek çocuklarına zaman ayıran İzzet Yıldızhan, karne hediyesi olarak çocuklarını Fransa'ya götürdü. Çocuklarına dünyanın en büyük eğlence merkezlerinin başında gösterilen Disneyland'ta eğlence dolu bir gün yaşatan Yıldızhan, 3 gün süren Fransa gezilerini dolu dolu geçirdi.

FARKLI İMAJ
Şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran Zeynep Bastık son pozlarıyla olay yarattı. Bastık farklı saç stili, makyajı ve cesur kıyafetiyle çektirdiği kareleri sosyal medyada paylaşır paylaşmaz fotoğraflara beğeni yağmaya başladı. Bastık'ın farklı imajı çok beğenildi.

DÖRT DÖRTLÜK DERYA!
Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, kariyerinin ilk albümü "Nefes"in şarkılarını hızla kliplendirmeye devam ediyor. Başarılı sanatçı geçtiğimiz Temmuz ayında çıkan albümde yer alan, 'Nefes', 'Yansıma' ve 'Şansım Olsun'un ardında albümün dördüncü klibini 'Yürek mi Yedin'e çekti. Şarkını klibi bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.



İHANET ORTAYA ÇIKIYOR!
Kuruluş Osman'ın yeni bölüm konusu şöyle; Orhan Bey, Olivia ve Kite Tekfuru Leo'ya gider. Prenses Maria'yı onlara vereceğini söyler. Orhan Bey ne yapmaya çalışmaktadır? Onu bu duruma sürükleyen sebep nedir? Holofira ve Orhan'ın aşkı bütün bu olanlardan nasıl etkilenecektir? Yenişehir baskını sonrası herkes teyakkuza geçmiştir. Alaeddin Bey içerde bir hainin olduğunu söyleyerek Yakup Bey'lerin şehirden çıkmasına engel olur. Osman Bey, Yakup Bey'i Yenişehir'de tutarak neyi hedeflemektedir?

BEKLENEN SON!
Yenişehir'de yapılan geniş soruşturmalar sonunda Cerkutay çaşıtlık suçuyla yargılanır. Katline ferman verilen Cerkutay'ı bekleyen son nedir? Yenişehir'de sular durulmak bilmez. Yakup Bey okla vurulur. Her şey için Osman Bey ve ahalisini suçlayan Saadet Hatun, acısını Bala Hatun'dan çıkarmak ister. Bala Hatun, bu ani saldırı karşısında ne yapacaktır?



DOST MECLİSİ!
Oyuncu ve yazar Ayşe Tolga; sağlıklı beslenme, moda, spor, sanat ve kültür konularında yazdığı kitaplarına bir yenisini daha ekledi. Tolga, 'Neysen Onu Çekersin' adını verdiği yeni kitabının tanıtım davetinde dostlarıyla buluştu. Tolga'nın yeni kitabını tanıttığı bu özel güne, sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü isimleri katıldı. Tolga, davette yakın arkadaşları ve misafirlerine, yeni kitabının içeriği ve bu kitabın nasıl hayata geçtiği hakkındaki detaylı bilgileri anlattı.



"BENİ KOKLAYIN"
Berdan Mardini, önceki akşam Bahçeşehir'de sahne aldı. Mardini çıkarmış olduğu kozmetik markasına gelen yorumları da paylaşırken, "Markamıza geri dönüşler çok güzel. Herkes paylaşıyor, ünlüler de dahil. Kulaktan kulağa dolaşıyor. Mükemmel bir koku beni bir koklayın anlarsınız, kısa lafın özü beni koklayın'' ifadelerini kullandı.



SAHNEDE BÜYÜLEDİ!
Zuhal Olcay, kendine has tarzı ve muhteşem şarkıları ile hafta sonu Beyoğlu'nda sevenleriyle buluştu. Bir taraftan 'Kel Diva' adlı tiyatro oyunuyla kapalı gişe tiyatro sahnesine çıkan Olcay, coşkusu ve özel enerjisiyle unutulmaz bir gece konser gecesi yaşattı. Olcay konserinde özel imzalı kıyafet tercih ederken, sahnede de şarkılarını izleyicisiyle hep bir ağızdan söyledi.

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