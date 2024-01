Çağla Şikel hayranlıkla dolup taştı! Oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte sergi ziyaretinde bulundu

SİBEL CAN ZARAFETİ!

Sibel Can, önceki gece Maslak'ta sahne aldı. Ünlü sanatçı, özel imzalı siyah renkte uzun ve gerçek Swarovski taşlarda süslü elbisesi, ölçülü makyajı ve sade taranmış saçlarıyla tam bir zarafet örneği olarak sahnesindeki yerini aldı. Can, tüm misafirlerin oluşturduğu dev koro eşliğinde şarkılarını okudu.