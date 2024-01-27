Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e rest! "Onu hiç kaldıramayız"

En iyisi o... Turabi çok uğraşıyor Yiğit'le bende sinirleniyorum. O yarış kaybettiğinde her şeyi yıkasım geliyor. Şans kolyesi ve bilekliğim onda... Ayrılırken zorlandım. Şu anda da zorlanıyorum" dedi.

"ÇOK KIZDIM"

Gülseren Ceylan'la yeni bir aşka yelken açan Mehmet Ali Erbil'in, "Sevgilimle ailem tanıştı" sözlerine, "Ben tanışmadım. Tanışmak gibi bir amacım yok" ifadelerini kullandı. Babasının, "Yeniden bebek istiyorum" sözleri için, "Ona hiç girmeyeyim. Telefonda çok kızdım. Öyle bir şey yok. Ali Sadi, 'Öyle bir şey olursa camdan aşağıya atarım' demiş. Onu hiç kaldıramayız" açıklamasını yaptı.