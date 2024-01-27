Güzel oyuncu Bensu Soral boşanmadan döndüğü eşi Hakan Baş'ı öve öve bitiremedi! "Centilmen, iyi kalpli ve uyumlu...”

Bir dönem eşi Hakan Baş ile çalkantılı bir dönem geçiren ve sonra buzları tamamen eriten Soral, eşi ile ilgili de şunları söyledi: Hakan benim en güvenli, en huzurlu alanım... Hakan, beraberken en eğlendiğim kişi. Çok merhametli, centilmen, iyi kalpli ve uyumlu."

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