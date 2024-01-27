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Güzel oyuncu Bensu Soral boşanmadan döndüğü eşi Hakan Baş'ı öve öve bitiremedi! "Centilmen, iyi kalpli ve uyumlu...”

Bensu Soral, bir dönem boşanmanın eşiğinden döndüğü Hakan Baş’ı öve öve bitiremedi. Soral, “Çok merhametli, centilmen, iyi kalpli ve uyumlu” dediği eşini yere göğe sığdıramadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:04
Güzel oyuncu Bensu Soral boşanmadan döndüğü eşi Hakan Baş’ı öve öve bitiremedi! Centilmen, iyi kalpli ve uyumlu...”

Bensu Soral, bir dergiye konuştu. Soral, samimi açıklamalarda bulunarak eşi Hakan Baş'ı, ailesini ve mesleğini anlattı. Oyunculuk hakkında konuşan Soral, "İyi senaryo olduğu sürece her türlü karakteri heyecanla oynamaya hazırım.

Hayalimdeki karakter 'Tomb Raider'... Aksiyon sevdiğim bir tür" ifadelerini kullandı. İkili ilişkilerinden de bahseden oyuncu, "Beni üzeni anında silerim. Lafımı asla sakınmam. Gerçek düşüncem neyse söylerim, karşımdaki beğenmezse keyfi bilir. 'Ben buyum' kafasındayım" şeklinde konuştu.

"SEVGİ İYİLEŞTİRİR"
Aile yaşantısından bahseden güzel oyuncu, "Ailemle sürekli görüşüyorum. Kalabalık ve uzun saatler süren yemekleri seviyorum. Çok şanslıyım ki sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Kimseye nefret beslemem. Sevgi her şeyi iyileştirir" dedi.

Bir dönem eşi Hakan Baş ile çalkantılı bir dönem geçiren ve sonra buzları tamamen eriten Soral, eşi ile ilgili de şunları söyledi: Hakan benim en güvenli, en huzurlu alanım... Hakan, beraberken en eğlendiğim kişi. Çok merhametli, centilmen, iyi kalpli ve uyumlu."

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