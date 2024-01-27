PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

'Yıldız'lı aşk | Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın sevgilisi dünyaca ünlü Madison Beer çıktı

Juventus’taki performansıyla tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Kenan Yıldız, ünlü şarkıcı Madison Beer ile aşk yaşamaya başladı. Amerikalı şarkıcı, bugün Yıldız’ı görmek için İtalya’ya geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:02
’Yıldız’lı aşk | Milli Futbolcu Kenan Yıldız’ın sevgilisi dünyaca ünlü Madison Beer çıktı

İtalya Serie A'nın köklü kulübü Juventus'ta forma giyen ve performansıyla adından sıklıkla söz ettiren Kenan Yıldız, bu kez futbol dışında bir konu ile gündemde geldi.

18 yaşındaki futbolcunun, 24 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Madison Beer ile yaklaşık 2 aydır aşk yaşadığını iddia edilirken, ikilinin oyun oynarken tanıştığı öğrenildi. Madison Beer'ın, Kenan Yıldız'ı görmek için Torino'ya gelerek bugün oynanacak olan Juventus-Empoli maçını izleyeceği de öne sürüldü.

"BÜYÜK GURUR"
Kenan Yıldız'ın, ünlü şarkıcı ile birlikte olduğunu açıklamasının ardından sosyal medya çalkalandı. Yıldız'ın ünlü şarkıcıyla aşk yaşadığı iddiaları, Türk takipçilerini heyecanlandırırken bazı kullanıcılar, "Arda Güler'in Real Madrid olayından daha büyük bir gururlanma yaşatmayı nasıl başardın be çocuk" ifadelerini kullandı.

İTALYA'NIN GÖZBEBEĞİ!
Almanya doğumlu olan Kenan, Regensburg ve Bayern Münih altyapılarında yetişerek 2022 yazında Juventus U19'a transfer oldu. Genç yıldız, 2023 yazında ise A takıma çıkmayı başardı. Bu sezon Serie A'da 11 maça çıkıp 1 gol atan oyuncu, Serie C-B'de 7 maçta, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada forma giydi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye F-16 satışını onayladı
ABD’de kriz! Teksas ve 25 eyaletten Joe Biden’a başkaldırı bildirisi: Sınırlar gerildi!
Hedef; Sıfır iş kazası
SON DAKİKA