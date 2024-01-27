’Yıldız’lı aşk | Milli Futbolcu Kenan Yıldız’ın sevgilisi dünyaca ünlü Madison Beer çıktı

İtalya Serie A'nın köklü kulübü Juventus'ta forma giyen ve performansıyla adından sıklıkla söz ettiren Kenan Yıldız, bu kez futbol dışında bir konu ile gündemde geldi.

18 yaşındaki futbolcunun, 24 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Madison Beer ile yaklaşık 2 aydır aşk yaşadığını iddia edilirken, ikilinin oyun oynarken tanıştığı öğrenildi. Madison Beer'ın, Kenan Yıldız'ı görmek için Torino'ya gelerek bugün oynanacak olan Juventus-Empoli maçını izleyeceği de öne sürüldü.