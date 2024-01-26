SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Sömestr tatilini fırsat bildiler! Ailesi ile birlikte Urla’ya yerleşen Doğa Rutkay yaşamlarını anlattı: Organik besleniyoruz ve gereksiz harcama yapmıyoruz

Ailesi ile birlikte Urla’ya yerleşen Doğa Rutkay, oradaki yaşamını anlattı. Gösteriş ve lüksten uzak bir yaşam sürdüren Rutkay, “Müstakil bir evde yaşıyoruz, organik besleniyoruz ve gereksiz harcama yapmıyoruz” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ocak 2024 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:00
Sömestr tatilini fırsat bildiler! Ailesi ile birlikte Urla’ya yerleşen Doğa Rutkay yaşamlarını anlattı: Organik besleniyoruz ve gereksiz harcama yapmıyoruz

Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ve çocukları ile önceki gün Bebek'te kahvaltıya geldi. Doğa Rutkay, "Haziran'da ailecek Urla'ya yerleştik. Urla'ya gitmemiz depremle ilgili değil... Orada müstakil bir evimiz vardı yaptırdık ve taşındık.

Doğa ile iç içe bir yaşam sürüyoruz. Bitkiler ve böceklerle yaşıyoruz, organik olarak da besleniyoruz. Biber, domates, nane, patlıcan patates, elma ve mandalina ağacımız var. Urla'da hayat sabah 7'de başlıyor. Çocukları okula götürüyorum, ev işleri ile uğraşıyorum, öğlen yemeği hazırlıyorum, kediler ve köpekler var onlarla ilgileniyorum. Bunları yaparken de çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

"ABARTI YAŞAM YOK"
Sözlerine devam eden Rutkay, "Biz orada herkesin yaşayabileceği bir hayat yaşıyoruz. Orada gösteriş yok, lüks yok, gereksiz harcamalar yok, abartı bir yaşam tarzı yok.... Her hafta İstanbul'a gidip geliyorum. Burada işlerim var, zor oluyor ama ben alıştım.

İşimi çok seviyorum o yüzden katlanıyorum. Sömestr, için gezmeye geldik, burada tuttuğumuz bir evimiz var buraya geldikçe burada kalıyoruz" şeklinde konuştu.


Kerimcan Kamal, arabasını yanaştırırken park eden arabaya hafif de olsa sürttü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
TBMM’nin İsveç kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Tüm emeklilere zam farkı: SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ne yatırılacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...
Siyonist katil İsrail’in hamisi ABD! Washington Gazze’de akan kan durmasın diyor: Tel Aviv’e uçak ve helikopter takviyesi
SON DAKİKA