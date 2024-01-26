Sömestr tatilini fırsat bildiler! Ailesi ile birlikte Urla’ya yerleşen Doğa Rutkay yaşamlarını anlattı: Organik besleniyoruz ve gereksiz harcama yapmıyoruz

Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ve çocukları ile önceki gün Bebek'te kahvaltıya geldi. Doğa Rutkay, "Haziran'da ailecek Urla'ya yerleştik. Urla'ya gitmemiz depremle ilgili değil... Orada müstakil bir evimiz vardı yaptırdık ve taşındık.
Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ve çocukları ile önceki gün Bebek'te kahvaltıya geldi. Doğa Rutkay, "Haziran'da ailecek Urla'ya yerleştik. Urla'ya gitmemiz depremle ilgili değil... Orada müstakil bir evimiz vardı yaptırdık ve taşındık.
Doğa ile iç içe bir yaşam sürüyoruz. Bitkiler ve böceklerle yaşıyoruz, organik olarak da besleniyoruz. Biber, domates, nane, patlıcan patates, elma ve mandalina ağacımız var. Urla'da hayat sabah 7'de başlıyor. Çocukları okula götürüyorum, ev işleri ile uğraşıyorum, öğlen yemeği hazırlıyorum, kediler ve köpekler var onlarla ilgileniyorum. Bunları yaparken de çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.
"ABARTI YAŞAM YOK"
Sözlerine devam eden Rutkay, "Biz orada herkesin yaşayabileceği bir hayat yaşıyoruz. Orada gösteriş yok, lüks yok, gereksiz harcamalar yok, abartı bir yaşam tarzı yok.... Her hafta İstanbul'a gidip geliyorum. Burada işlerim var, zor oluyor ama ben alıştım.
İşimi çok seviyorum o yüzden katlanıyorum. Sömestr, için gezmeye geldik, burada tuttuğumuz bir evimiz var buraya geldikçe burada kalıyoruz" şeklinde konuştu.
Kerimcan Kamal, arabasını yanaştırırken park eden arabaya hafif de olsa sürttü.