Özcan Deniz'in İranlı modacı eşi Samar Dadgar'dan hamilelik açıklaması! "O haberler gerçek değil"

'HER ŞEYİMSİN BEŞİKTAŞ'

Aynur Aydın, gönül verdiği Beşiktaş için marş yaptı. "Her Şeyimsin Beşiktaş" adındaki marş, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aydın, yeni marş için klip de çekti. Beşiktaş'a gönülden bağlı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, takımın ve taraftarın enerjisini de çok sevdiğini dile getirdi. Siyah beyazlı taraftarların kısa sürede büyük ilgi gösterdikleri, "Her Şeyimsin Beşiktaş" marşı binlerce kez paylaşıldı.