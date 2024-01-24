Özcan Deniz'in İranlı modacı eşi Samar Dadgar'dan hamilelik açıklaması! "O haberler gerçek değil"





YAPAY ZEKA UYARISI!

"Yapay zeka" ile dolandırıcılık türlerine bir yenisi daha eklendi. O söz konusu dolandırıcılığın kurbanı bu kez Defne Samyeli oldu. Samyeli'nin görüntüsü ve sesi kullanılarak yapay zekâyla bir reklam filmi üretildi. Samyeli, "Bu devirde 'paranızı şuraya yatırın' şeklinde bir video gördüğünüzde yüzlerce kez sorgulamanızı öneririm" diyerek uyardı.

2024 HIZLI BAŞLADI!

Arabesk müziğinin sevilen gruplarından Rubato, yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Peş peşe üç ilde konser veren grup, İstanbul, Trabzon ve Antalya'da sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümleri "Rubato 5" de yer alan parçaların da sevenleriyle birlikte seslendiren grup, muhteşem performansıyla gönüllere bir kez daha taht kurdu.





KAPIYA DAYANIYOR

ATV ekranlarındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan 145. Bölümünde şunlar yaşanacak; Osman Bey, devleti olma yolunda büyük planlar yaparken onun önünü kesmek isteyen Görklü Han ise kanlı bir savaş için harekete geçer ve Yenişehir'in kapılarına dayanır!





MİLYONLUK KOLPAÇİNO

Kolpaçino serisinin son filmi 'Kolpaçino 4'ten, yine bir rekor geldi. İlk hafta sonu 441 bin 251 kişi tarafından izlenerek son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi olan fenomen seri, bu kez de ilk 10 günde 1 milyon barajını aşarak yeni bir rekora imza attı. Film, 10 günde 1 milyon 38 kişi tarafından izlenerek son 4 yılda 10 gün içinde 1 milyon barajını geçen ilk komedi filmi olmayı başardı.