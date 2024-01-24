Özcan Deniz'in İranlı modacı eşi Samar Dadgar'dan hamilelik açıklaması! "O haberler gerçek değil"

Özcan Deniz'in İranlı modacı eşi Samar Dadgar önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Dadgar son dönemde bebek bekledikleri şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip, "Neredeyse her gün hamile olduğum yazılıyor.
Özcan Deniz'in İranlı modacı eşi Samar Dadgar önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Dadgar son dönemde bebek bekledikleri şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip, "Neredeyse her gün hamile olduğum yazılıyor.
O haberler gerçek değil" dedi. Evliliklerinin birinci yıl dönümünü geçtiğimiz günlerde eşi Özcan Deniz'in Kıbrıs konserinde sahnede kutladıklarını ve kendisi için büyük sürpriz olduğunu anlatan Dadgar, "İlk yıl dönümümüzde Özcan yoğun olduğu için sahnedeydi. Biz de sahnede kutladık. Güzeldi ama biraz utandım, pek kameralara alışık değilim. Konuşurken bazen heyecandan Türkçe'yi unutuyorum" şeklinde konuştu.
SAYIN DÖNGEL
"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde rol alan Melisa Döngel, önceki gün galada konuştu. Çok büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyen Döngel, "Türkiye'nin en önemli sanatçısı olan Cem Karaca'nın filminde, Türkiye'nin değerli sanatçısı Emel Sayın'ı canlandırmak benim için onur ve gururdu" şeklinde konuştu.(Doğan SAVAŞ)
YAPAY ZEKA UYARISI!
"Yapay zeka" ile dolandırıcılık türlerine bir yenisi daha eklendi. O söz konusu dolandırıcılığın kurbanı bu kez Defne Samyeli oldu. Samyeli'nin görüntüsü ve sesi kullanılarak yapay zekâyla bir reklam filmi üretildi. Samyeli, "Bu devirde 'paranızı şuraya yatırın' şeklinde bir video gördüğünüzde yüzlerce kez sorgulamanızı öneririm" diyerek uyardı.
2024 HIZLI BAŞLADI!
Arabesk müziğinin sevilen gruplarından Rubato, yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Peş peşe üç ilde konser veren grup, İstanbul, Trabzon ve Antalya'da sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümleri "Rubato 5" de yer alan parçaların da sevenleriyle birlikte seslendiren grup, muhteşem performansıyla gönüllere bir kez daha taht kurdu.
KAPIYA DAYANIYOR
ATV ekranlarındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan 145. Bölümünde şunlar yaşanacak; Osman Bey, devleti olma yolunda büyük planlar yaparken onun önünü kesmek isteyen Görklü Han ise kanlı bir savaş için harekete geçer ve Yenişehir'in kapılarına dayanır!
MİLYONLUK KOLPAÇİNO
Kolpaçino serisinin son filmi 'Kolpaçino 4'ten, yine bir rekor geldi. İlk hafta sonu 441 bin 251 kişi tarafından izlenerek son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi olan fenomen seri, bu kez de ilk 10 günde 1 milyon barajını aşarak yeni bir rekora imza attı. Film, 10 günde 1 milyon 38 kişi tarafından izlenerek son 4 yılda 10 gün içinde 1 milyon barajını geçen ilk komedi filmi olmayı başardı.
'HER ŞEYİMSİN BEŞİKTAŞ'
Aynur Aydın, gönül verdiği Beşiktaş için marş yaptı. "Her Şeyimsin Beşiktaş" adındaki marş, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aydın, yeni marş için klip de çekti. Beşiktaş'a gönülden bağlı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, takımın ve taraftarın enerjisini de çok sevdiğini dile getirdi. Siyah beyazlı taraftarların kısa sürede büyük ilgi gösterdikleri, "Her Şeyimsin Beşiktaş" marşı binlerce kez paylaşıldı.
TURKISH DRAMA QUEEN
Neslihan Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika'daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala Gecesi'nin onur konuğu oldu. Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10. yılı şerefine, 22 Ocak'ta Miami Beach'teki Temple House'da gerçekleşen törende başarılı oyuncu sahneye 'Turkish Drama Queen' olarak davet edildi. Özel bir firmanın ev sahipliğinde yapılan geceye özel tasarım ile katılan ve güzelliği ile tüm davetlileri hayran bırakan oyuncu, sahnede teşekkür konuşmasını İspanyolca olarak gerçekleştirdi. Eşi Kadir Doğulu da, güzel oyuncuyu bu organizasyonda yalnız bırakmadı.