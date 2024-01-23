Müge Boz ikinci kez anne oluyor! Müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı: O fotoğrafa ünlü isimlerden tebrik yorumu yağdı

Güzel oyuncu Müge Boz , basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile hayatını 2019 yılında Barselona'da birleştirmişti. Uzun süreli ilişkilerini aile olarak devam ettiren Müge Boz ve Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.

"SİZE BİR HABERİM VAR"

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine bir müjde verdi. Boz, yeniden hamile olduğunu duyurdu. "Size bir haberimiz var" notuyla Instagram'dan paylaşım yapan güzel oyuncuya, Özge Özpirinçci, Çağla Şıkel, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Deren Talu, Berfu Yenenler ve Gamze Erçel gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı.