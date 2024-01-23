Bergüzar Korel’den handa kalan aileye yardım eli! Çöpten bulduğu elbiseyi giyen kız ve annesine ulaştı

İngiltere hayatını sürdüren Bergüzar Korel, her ne kadar bedensel olarak Türkiye'de olmasa da aklı ve kalbi hep ülkesinde... Oyunculuğunun yanı sıra yaptığı yardımlarla da adından sıkça söz ettiren ve herkesin takdirini toplayan Korel, yine bir aileye hızır gibi yetişti.

Sosyal medyada viral olan bir videoda; bir anne, çocuğuna çöpten bulduğu elbiseyi giydirdi. Sevimli çocuğun elbiseyi çok beğenmesi ve dans etmesi Bergüzar Korel'i harekete geçirdi. Güzel oyuncu, hemen aileyi bulmaya odaklandı. O aileye bir dernek aracılığıyla ulaşan ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den herkesi daha da duygulandıran bir hamle geldi.