Saçını boyatmak için Belçika’ya uçtu! Ünlü popçu Hadise’ye eleştiri yağmuru: “Para var huzur var”

O anları da sosyal medyadan paylaşan Hadise, "Saçım için Belçika'ya uçtum. Çünkü kimse benim en iyi arkadaşım gibi yapamaz" notunu düştü. Ünlü ismin hayranları bu hamleye şaşırarak, "Para var huzur var" dedi.

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