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Saçını boyatmak için Belçika’ya uçtu! Ünlü popçu Hadise'ye eleştiri yağmuru: “Para var huzur var”

Hadise’nin sadece saçının rengini değiştirmek için Belçika’ya uçması bazı sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Ünlü popçuya, “Para var huzur var” yorumları yapıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ocak 2024 Güncelleme 23 Ocak 2024, 07:01
Saçını boyatmak için Belçika’ya uçtu! Ünlü popçu Hadise’ye eleştiri yağmuru: “Para var huzur var”

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Hadise, sık sık yurt dışı seyahatine çıkıyor.

Belçika'ya giden ünlü ismin bu ziyareti ise herkesi şaşırttı. Saç rengini değiştirmek isteyen güzel şarkıcı, Belçika'ya kuaförüne gitti.

O anları da sosyal medyadan paylaşan Hadise, "Saçım için Belçika'ya uçtum. Çünkü kimse benim en iyi arkadaşım gibi yapamaz" notunu düştü. Ünlü ismin hayranları bu hamleye şaşırarak, "Para var huzur var" dedi.

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