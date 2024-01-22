Eğlenceye doyamadılar: Güzel oyuncu Büşra Pekin’den kafaları karıştıracak hareket! Norm Ender ile yeni bir aşka yelken mi açıyor?

ÇABUK UNUTTU! Öte yandan Norm Ender ve Büşra Pekin 'in yanında Sabancı ailesinin DJ üyesi Faruk Sabancı da vardı. Dilay Korkmaz'la bir dargın bir barışık yürüttüğü ilişkiyi geçtiğimiz dönemde tamamen bitiren Faruk Sabancı da gizemli bir kız arkadaşıyla Ender ve Pekin'e eşlik etti.

KOLEKSİYONLUK SAATLERİNİ SATTI! Sanat ve iş dünyasının en büyük merakı olarak saat gösterilirdi. Şimdiye kadar Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Hacı Sabancı, Cem Yılmaz, Arda Turan ve Burcu Esmersoy gibi ismini yazamayacağım onlarca isim koluna taktıkları saatleri ile birçok kez haber olmuştur. Tabii saat her zaman gösterişin yanında bir yatırım aracı olmuştur.

Hatta bazı zamanlarda zor günlerin de kurtarıcısı... Bu yüzden de son dönemde hem sanat hem iş hayatında olan çok önemli bir ismin geçtiğimiz gün saat koleksiyonundan önemli bir kısmını sattığını duydum. Bazı durumlardan dolayı maddi sıkıntıya düşen bu önemli isim geçtiğimiz gün minik bir servet değerinde saat satışı gerçekleştirmiş. Şimdiye kadar saatleri ile çokça haber olan bu önemli isim; üç adet Rolex, Hublot, Patek Philippe olmak üzere bu marka saatleri satmak zorunda kalmış...

HOLLYWOOD'DAN EKİP GELDİ! Oyunculuğunun yanı sıra yapım şirketi Han Medya'yı kurarak büyük bir atılıma geçen Tolgahan Sayışman, Türkiye'nin ilk Japon uyarlaması dizisi olan "Kurtuluş Lisesi"ni geçtiğimiz gün galasını yaparak gösterime soktu. Dizinin çekimleriyle bizzat ilgilenen Sayışman, yeni projeler için de kolları sıvamış. Hem oyuncu hem de yapımcı olan Sayışman, "Arjen" dizisi için çok gösterişli bir gala yapacakmış. Patlama sahneleri için Hollywood'dan ekip getirilirken, milyonlarca liralık ekipman kullanılmış çekimlerde. Arjen'i şimdiden merak etmedim değil...





'ÇEŞME'DEN PARA AKIYOR!

Türkiye'nin tatil cennetlerinden olan Çeşme, yaz aylarında spor, moda, iş ve medya dünyasının önemli isimlerini ağırlıyor. Hatta onlarca ünlünün hem evi hem de yatırımları Çeşme'de bulunuyor.

Buradan daha önce arazi satın alan isimlerin başında gelen şarkıcı Berkay, futbolcu Caner Erkin, futbolcu Tümer Metin ve oyuncu İbrahim Büyükak'a ufak bir talih kuşu kondu diyebiliriz. Ünlü isimler, arazilerinin birçoğunu 2020 yılı civarında almış ve şimdilerde değerine değer katmıştı. Duyduğuma göre bu isimlerin arazilerinin bulundukları yere benim de tanıdığım önemli bir inşaat firması villa-site yapacakmış. Yani anlayacağınız ünlü isimler zamanında yaptıkları yatırımların karşılığını almış olacaklar.