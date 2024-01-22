Ünlü futbolcu Merih Demiral kendini şımarttı! Aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı...

İtalya'dan ayrılarak Suudi Arabistan 'ın yolunu tutan Milli futbolcu Merih Demiral , Al Ahli kulübüne imza atmıştı. 3 yıl için 30 milyon Euro gibi yüksek bir rakamı cebine koyacak olan Demiral, İsviçreli model eşi Heidi Lushtaku'yu Arabistan'da yaşamak için zor ikna etmişti.

Bir ara araları bozulan çift, daha sonra buzları eritmiş ve geçtiğimiz günlerde de ikinci çocuğun müjdesini vermişti.

LÜKS HAYAT!

Eşi Lushtaku ve oğlu Kais Ömer'in bir dediğini iki etmeyen, lüks yaşantısıyla da dikkat çeken Merih Demiral, bu kez kendini ödüllendirdi. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte yemeğe giden Demiral'in kolundaki milyonluk saat dikkat çekti. Dünyaca ünlü marka Patek Phillippe'ten 120 bin Euro yani yaklaşık 4 milyon TL değerindeki saati koluna takan Demiral, yine lükse olan düşkünlüğünü göstermiş oldu.