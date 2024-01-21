Petek Dinçöz’den yeni yılda yeni proje! Sevenlerine sürpriz yaparak arabesk projesini hayata geçirdi





SAÇ EKTİRMEYİ DÜŞÜNMEDİM!

Girne'de sahne alan Altay özel bir geceye imza attı. Altay sahnede bir seyirciden gelen, "Hiç saç ektirmeyi düşündünüz mü?" sorusuna, "Hiçbir zaman düşünmedim. Saç ektirmemi düşünen arkadaşlarım oldu ama ben öyle bir şey istemiyorum ben çok rahatım böyle. Yıkıyorum, çıkıyorum" yanıtını verdi.





YAHYA VE HAN YÜZLEŞİYOR!

"Yıldızlar Bana Uzak'ın" bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan final bölümünün konusu şöyle; Kadir, Han'ın tuzağına düşmüş öfkesine engel olamamıştır. Aklına düşen soru onu yiyip bitirir. Deniz'in kendi oğlu olduğundan şüphelenen Kadir bu işin peşini bırakmayacaktır. KÖŞEYE SIKIŞTI!

Hapisten çıkan Yahya'nın ilk işi oğlunu sakat bırakan Han'ın karşısına dikilip ondan hesap sormak olur. Orhan, Yahya'nın adım adım yaklaşmasıyla köşeye sıkışmaya başlar. Aslı ise Deniz ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasından korkarken hiç beklemediği bir anda Kadir'in DNA testi yaptırdığını öğrenir.





SETTE KUTLAMA!

ATV'nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları, birinci yıl dönümlerini sette pasta keserek kutladı. Tüm oyuncuların bulunduğu kutlamada birinci yıl dönümü heyecanını birlikte yaşayan ekip, duygularını ifade edip başarılı bir işe imza attıklarının altını çizdi. Beraber çok eğlendiklerini ve bir arada çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren oyuncular, bir yıldır kendilerini izleyen seyircilerine teşekkür etti. SAKİLER'DEN SAYGI DURUŞU

Çıktıkları ilk günden beri şarkılarıyla listelerin zirvesinden inmeyen Sakiler, yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Türk müziğinin başarılı grubu Sakiler, 'Saygı Duruşu' isimli yeni şarkılarıyla müzikseverler ile bir kez daha buluştu. "Saygı Duruşu" şarkısı, klibi ile beraber tüm dijital platformlarda yerini aldı. TURNEYE ÇIKTILAR!

Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği, Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı Kolpaçino 4 filminde yer alan oyuncular, 21 farklı şehirde, 226 sinema salonunda hayranlarıyla buluşacak. Turnenin ilk ayağına 19 Ocak Cuma günü İstanbul- Ümraniye'de başlayan filmin oyuncu kadrosu; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Adana ve Mersin olmak üzere 10 günde 14 şehir gezip, toplam 5504 km yol yapacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN