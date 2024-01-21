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Petek Dinçöz'den yeni yılda yeni proje! Sevenlerine sürpriz yaparak arabesk projesini hayata geçirdi

Petek Dinçöz, yeni yılı yeni bir projeyle karşıladı. Sanatçı, sevenlerine sürpriz yaparak arabesk projesini hayata geçirdi. İşte sizler için derlediğimiz 21 Ocak TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
Petek Dinçöz’den yeni yılda yeni proje! Sevenlerine sürpriz yaparak arabesk projesini hayata geçirdi

Petek Dinçöz, yeni yılı yeni bir projeyle karşıladı. Sanatçı, sevenlerine sürpriz yaparak arabesk projesini hayata geçirdi. Dinçöz, proje kapsamında her ay yeni bir şarkı yayınlayacak. Sanatçı pop şarkıları da arabesk yorumuyla seslendirecek, yayınlayacağı single'lar ile müzik dünyasına hareket getirecek.


Petek Dinçöz, arabesk projesi kapsamında ilk olarak, "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısını yorumladı. Dinçöz, eser için "Bu şarkıyı kalbimizde yaşayan arabeskin kraliçesi Bergen de seslendirmişti. Ben de okurken onun ruhunu hep yanımda hissettim" dedi.



KAYAK YAPTI!
ATV ekranlarında yayınlanan "Kardeşlerim" dizisinin başarılı oyuncusu Bilal Yiğit Koçak, bir derginin etkinliği için gittiği Erciyes'te kar fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Dizi çekimlerinden fırsat bulan Koçak, gün boyu kayak yaptı. Kar üstündeki yeteneklerini de sergileyen Koçak, hayranlarından tam not aldı.



DERS: HAYVAN ANATOMİSİ
Ebru Akel ile Murat Güloğlu, Ataşehir'de bulunan 'Body Worlds: Animal Inside Out- Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni gezdi. Akel ve Güloğlu, hayvan bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla gözler önüne seren sergiyi, beğendiklerini dile getirdi. İkili, sergiyi detaylı şekilde inceleyerek, hayvanların anatomik yapılarına hayran kaldıklarını ifade ettiler.



TOPLANTI GÜNÜ!
Çiğdem Batur, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Güzel oyuncu, "İş birliği ve reklam anlaşmaları için uzun süreli bir toplantı gerçekleştirdik yeni projelerimiz olacak'' açıklamasında bulundu. Yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen Batur'un güzelliği gözlerden kaçmazken, beyazlar içerisindeki şık tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.



İSPANYOL ONUR!
İspanya'nın Granada kentine bağlı Torvizcon köyünde düzenlenen "Altın Üzüm Bağı Ödülleri" kapsamında Onur Seyit Yaran da ödül aldı. Yoğun ilgi sebebiyle insanlar İspanya sokaklarına kadar taştı. Bu yıl 9. kez düzenlenen "Vino De Oro" ödül töreninde, Onur Seyit Yaran'a ödül verildi. Ödül konuşmasını İspanyolca yapan başarılı oyuncu büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. 2014 yılından beri verilen Türkçe karşılığıyla "Altın Üzüm Bağı Ödülleri" İspanya'nın ulusal kültürel değerleri arasında gösteriliyor.



KAHVE MOLASI!
Komedyen Hasan Can Kaya, önceki gün Gayrettepe'deydi. Öğlen saatlerinde mola vermek için geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı komedyen, "İşten geliyorum, kısa bir mola verip kahve içeceğim sonra tekrar işe döneceğim'' açıklamasında bulundu. Başarılı komedyen günün yorgunluğunu bir kahve ile attıktan sonra, kendi aracı ile AVM'den ayrıldı.



EN ÇOK EVDE ÜNLÜYÜM
Komedyen Tolga Çevik, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu bir programa katıldı. Evde nasıl bir baba olduğundan bahseden Çevik, "Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz. Bunu biz korumasak çocuklarımız koruyor. Çok güzel bir şey, insan yalnız olmadığını hissediyor" derken, "Ben en çok evde ünlüyüm, eyvah babam geliyor diyorlar" diyerek esprili anlatımlar gerçekleştirdi.
Tolga Çevik, Ceyda Düvenci'nin "Eşinle tanıştığınız gün evlenmeye karar vermişsiniz" hatırlatması üzerine de, "Her şey 10 dakika içinde oldu. Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik. 'Biz seninle evleneceğiz, biliyorsun değil mi?' dedim. 'Biliyorum' dedi. O çok gençti tanıştığımızda, 3 yıl sonra da evlendik" diyerek eşi Özge Hanım'la aşk hikayelerini anlattı.



SAÇ EKTİRMEYİ DÜŞÜNMEDİM!
Girne'de sahne alan Altay özel bir geceye imza attı. Altay sahnede bir seyirciden gelen, "Hiç saç ektirmeyi düşündünüz mü?" sorusuna, "Hiçbir zaman düşünmedim. Saç ektirmemi düşünen arkadaşlarım oldu ama ben öyle bir şey istemiyorum ben çok rahatım böyle. Yıkıyorum, çıkıyorum" yanıtını verdi.



YAHYA VE HAN YÜZLEŞİYOR!
"Yıldızlar Bana Uzak'ın" bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan final bölümünün konusu şöyle; Kadir, Han'ın tuzağına düşmüş öfkesine engel olamamıştır. Aklına düşen soru onu yiyip bitirir. Deniz'in kendi oğlu olduğundan şüphelenen Kadir bu işin peşini bırakmayacaktır.

KÖŞEYE SIKIŞTI!
Hapisten çıkan Yahya'nın ilk işi oğlunu sakat bırakan Han'ın karşısına dikilip ondan hesap sormak olur. Orhan, Yahya'nın adım adım yaklaşmasıyla köşeye sıkışmaya başlar. Aslı ise Deniz ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasından korkarken hiç beklemediği bir anda Kadir'in DNA testi yaptırdığını öğrenir.



SETTE KUTLAMA!
ATV'nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları, birinci yıl dönümlerini sette pasta keserek kutladı. Tüm oyuncuların bulunduğu kutlamada birinci yıl dönümü heyecanını birlikte yaşayan ekip, duygularını ifade edip başarılı bir işe imza attıklarının altını çizdi. Beraber çok eğlendiklerini ve bir arada çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren oyuncular, bir yıldır kendilerini izleyen seyircilerine teşekkür etti.

SAKİLER'DEN SAYGI DURUŞU
Çıktıkları ilk günden beri şarkılarıyla listelerin zirvesinden inmeyen Sakiler, yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Türk müziğinin başarılı grubu Sakiler, 'Saygı Duruşu' isimli yeni şarkılarıyla müzikseverler ile bir kez daha buluştu. "Saygı Duruşu" şarkısı, klibi ile beraber tüm dijital platformlarda yerini aldı.

TURNEYE ÇIKTILAR!
Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği, Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı Kolpaçino 4 filminde yer alan oyuncular, 21 farklı şehirde, 226 sinema salonunda hayranlarıyla buluşacak. Turnenin ilk ayağına 19 Ocak Cuma günü İstanbul- Ümraniye'de başlayan filmin oyuncu kadrosu; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Adana ve Mersin olmak üzere 10 günde 14 şehir gezip, toplam 5504 km yol yapacak.

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