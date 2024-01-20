Ferhat Göçer, Ömür Gedik ile ev hayatını anlattı! Duyanlar inanamadı: 12 kediyle yaşıyoruz

Kedi ve köpeğin sevgisi tabii ki kıyaslanmaz ama, köpekle başka bir bağınız oluyor" dedi. Ayrıca ünlü sanatçı, oğlu Can'ın dünyanın en iyi 10 üniversitesinden birini kazandığını belirterek, oğlunun Londra Lucille Üniversitesi'nde de ekonomi bölümünde okuduğunu söyledi.

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