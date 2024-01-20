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Ferhat Göçer, Ömür Gedik ile ev hayatını anlattı! Duyanlar inanamadı: 12 kediyle yaşıyoruz

Uzun yılladır Ömür Gedik ile mutlu bir ilişki yürüten Ferhat Göçer, ev hayatını anlattı. Göçer, “Evde 12 kediyle yaşıyoruz. Ömür şimdi de beni köpek için zorluyor” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ocak 2024 Güncelleme 20 Ocak 2024, 07:00
Ferhat Göçer, Ömür Gedik ile ev hayatını anlattı! Duyanlar inanamadı: 12 kediyle yaşıyoruz

Bir TV programına konuk olan Ferhat Göçer, hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Göçer, "Cerrah olmayı seviyordum ama müzisyenlik ağır bastı" dediği duygularını şöyle anlattı:

"En son 7 yıl önce ameliyathaneye girdim. Cerrah olmayı seviyordum ama müzisyenlik ağır bastı. Yaşım geldiğinde emekli olmayı tercih ettim. 25 yılın 17 senesinde doktorluk yaptım."

"BENİ ZORLUYOR"
Sanatçı Ömür Gedik ile birliktelik yaşayan Göçer, "Evde 12 kediyle yaşıyoruz. 3 köpeğimizi de kaybettik, Ömür şimdi köpek için beni zorluyor. Labrador bir oğlum vardı, onun vefatından sonra yeniden köpek sahiplenmek istemiyorum.

Kedi ve köpeğin sevgisi tabii ki kıyaslanmaz ama, köpekle başka bir bağınız oluyor" dedi. Ayrıca ünlü sanatçı, oğlu Can'ın dünyanın en iyi 10 üniversitesinden birini kazandığını belirterek, oğlunun Londra Lucille Üniversitesi'nde de ekonomi bölümünde okuduğunu söyledi.

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