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Böyle dostlar düşman başına! Anıl Altan ile evliliğinde problem olduğu konuşuluyordu! Pelin Akil'den köstebek iması

Evliliğinde problem yaşadığı konuşulan Pelin Akil, arkadaşları arasında bir köstebek olduğunu ima etti. Akil, “Arkadaşlarımızla küçük problemlerimizi paylaşıyoruz, sonra da yayılıyor” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ocak 2024 Güncelleme 20 Ocak 2024, 07:12
Böyle dostlar düşman başına! Anıl Altan ile evliliğinde problem olduğu konuşuluyordu! Pelin Akil’den köstebek iması

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 7 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Magazin basınında parmakla gösterilen çiftin arasına kara kedi girdiği iddia ediliyordu.

Hatta bu söylentiler arasında boşanma iddiaları yükseliyordu. Nazar değen çift, geçtiğimiz günlerde ikiz kızları Alin ve Lina ile birlikte kar tatili yaparak düşman çatlatmıştı. Kötü günleri geride bırakan çiftten Pelin Akil, geçtiğimiz gün bir ürünün marka elçisi oldu.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve geçtiğimiz günlerde çıkan boşanma iddialarına hakkında konuşan Akil, "Sosyal medyada fotoğraf paylaşmayınca sorun çıkıyor. Gerçekten hiçbir sorunumuz yok... Arkadaşlarımıza küçük problemlerimizi paylaşınca, 'acaba kulaktan kulağa mı yayılıyor?' diye kendimizi sorguladık. Her şey yolunda..." dedi.



Güzel oyuncu, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Düşünebilirim ama ya üç ile beraber dört de gelirse? Onun için göze alamayabilirim. Büyük konuşmayayım ama şu an öyle bir düşüncem yok" diye cevap verdi.

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