Böyle dostlar düşman başına! Anıl Altan ile evliliğinde problem olduğu konuşuluyordu! Pelin Akil’den köstebek iması





Güzel oyuncu, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Düşünebilirim ama ya üç ile beraber dört de gelirse? Onun için göze alamayabilirim. Büyük konuşmayayım ama şu an öyle bir düşüncem yok" diye cevap verdi.

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