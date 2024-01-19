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Demet Akalın'dan Bülent Ersoy itirafı: Resmen şok üzerine şok yaşadık

İstinye'de görüntülenen Demet Akalın, Bülent Ersoy'un yaptığı açıklamalarla şok olduklarını dile getirerek "Benim en çok etkilendiğim konu, Zeki Müren'in intihar ettiği açıklaması oldu." dedi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ocak TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:00
Demet Akalın’dan Bülent Ersoy itirafı: Resmen şok üzerine şok yaşadık

Demet Akalın, geçtiğimiz gün İstinye'de görüntülendi. Sunduğu programda Bülent Ersoy'un yaptığı açıklamalarla şok olduklarını dile getiren Akalın, "Benim en çok etkilendiğim konu, Zeki Müren'in intihar ettiği açıklaması oldu. Resmen şok üzerine şok yaşadık" dedi.



'ÖNYARGILI OLMAYIN'
Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı "Kübra"nın galası önceki gün gerçekleşti. Özel gecede dizinin yönetmenleri ve yapım ekibinin yanı sıra başta Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Ahmet Mümtaz Taylan olmak üzere oyuncu kadrosu da yer aldı. Ulusoy, "Biz çok heyecanlıyız. Artık seyircimizin takdirine kaldı. Sıkıcı gibi gelebilir başlangıçta ama önyargılı olunmasın. İzleyip bitirdikten sonra asıl yorumları yapmalarını istiyoruz" dedi. (Doğan SAVAŞ)



ALDI BAŞINI 'GİT'İYOR!
Mehmet Çelik, "Git" şarkısını tüm dijital platformlarda yayınladı. Çelik, Şubat ayında G-fam ile yaptığı "Lanet" şarkısını, Mart ayında da Mato Elchapo ile yaptığı "Yalancı" şarkısını yayınlayacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çelik, 2024 yılında vites artırdığını ve çok iddialı olduğunu dile getirdi.



'GÖKÇE KIRGIZ' DAVASI!
"Kalbime Gömerim O Zaman" isimli şarkısıyla bilinen Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği adından haksız kazanç elde ettiğini iddia ettiği Gökçe Kırgız Taner'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Taner'in 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmasının durdurulmasına hükmetti.

TAZMİNAT ÖDEYECEK!
Ayrıca toplamda kendisine 146 bin 485 lira tazminat ödenecek olan davacı Durukan'ın, davalı Taner'in yazılı olarak özür dilemesi talebinin ise reddine karar verildi. Öte yandan Gökçe Kırgız Taner'in karara itiraz edeceği ve bir üst mahkemeye başvuracağı öğrenildi.



FİLTRELİ GÜZEL!
Yaptırdığı işlemlerle sık sık sosyal medyanın diline düşen Büşra Pekin, son olarak 834 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni pozlarını paylaştı. Ünlü isim, peş peşe yayınladığı karelerine, "Fotoğraflarda filtre kullanılmıştır" mesajını yazdı. Diyet ve sporla 15 kilo veren Pekin'in yanaklarına yaptırdığı işlem, bazı takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. Yanakları oldukça incelen ünlü oyuncunun "Hollywood yanağı" yaptırdığı söylenmişti.

SIFIR MAKYAJ
Doğal hali yüzünden sürekli eleştirilen Özpirinçci, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu yayınladığı kareye, "Saçlarımın bu güzelliği şaka mı? Saçlarınız alakasız zamanlarda böyle çok güzel olunca hemen bir yere gidesiniz geliyor mu sizin de?" notunu yazdı. Ünlü oyuncunun makyajsız karesine yorum yağdı.



YOLUN SONU GELİYOR!
"Ateş Kuşları"nın yeni bölüm konusu şöyle; Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir. Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır. Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir. Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır.



TÜRKİYE KURULUŞ OSMAN'I İZLEDİ
Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan 144. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,70 reyting ve %18,15 izlenme payı, AB kategorisinde %5,84 reyting ve %14,67 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,12 reyting ve %16,39 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.



PAHALI GÜLÜŞ
Son aylarda eşi Bianca Cencori ile verdiği pozlar ve kıyafet tercihleriyle konuşulan Kanye West, yeni dişleriyle gündem oldu. Ünlü isim, elmastan daha pahalı olan titanyum ile kendisine yeni takma dişler taktırdı.

West, "Beni Seven Casus" filminde yer alan ve Richard Kiel'in canlandırdığı Jaws isimli ikonik James Bond karakterinin dişlerine özenerek kesenin ağzını açtı. Dişlerini özel tasarlatan ünlü isim, işlem için tam 850 bin dolar (26 milyar TL) ödedi. Yıldızın yeni takma dişleri, Beverly Hills'de Dr. Thomas Connelly ve Diş Teknisyeni Naoki Hayashi tarafından takıldı.



BİR DÜNYA UMUT!
Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan "Leopar Sazanı"na Dicle Nehri'nde yeniden rastlandı. Bilim insanları tarafından dünyanın en çok aranan kayıp balıklar listesinde yer alan Leopar Sazanı, Leonardo DiCaprio'nun da ilgisini çekti. Oscar ödüllü oyuncu Leopar Sazanı ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"YENİDEN KEŞFEDİLDİ"
Dicaprio Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeniden keşfedildi... Türkiye'deki bir grup balık bilimcisi, benekli bir balık olan Leopar Sazanı'nı Dicle Nehri'nin Türkiye kısmında buldu. Bu yeniden keşif, tatlı su balıklarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu, küresel tatlı su balıklarının küresel olarak azaldığı bir zamanda umut veriyor."

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