Demet Akalın’dan Bülent Ersoy itirafı: Resmen şok üzerine şok yaşadık

'GÖKÇE KIRGIZ' DAVASI!
"Kalbime Gömerim O Zaman" isimli şarkısıyla bilinen Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği adından haksız kazanç elde ettiğini iddia ettiği Gökçe Kırgız Taner'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Taner'in 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmasının durdurulmasına hükmetti.
TAZMİNAT ÖDEYECEK!
Ayrıca toplamda kendisine 146 bin 485 lira tazminat ödenecek olan davacı Durukan'ın, davalı Taner'in yazılı olarak özür dilemesi talebinin ise reddine karar verildi. Öte yandan Gökçe Kırgız Taner'in karara itiraz edeceği ve bir üst mahkemeye başvuracağı öğrenildi.
FİLTRELİ GÜZEL!
Yaptırdığı işlemlerle sık sık sosyal medyanın diline düşen Büşra Pekin, son olarak 834 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni pozlarını paylaştı. Ünlü isim, peş peşe yayınladığı karelerine, "Fotoğraflarda filtre kullanılmıştır" mesajını yazdı. Diyet ve sporla 15 kilo veren Pekin'in yanaklarına yaptırdığı işlem, bazı takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. Yanakları oldukça incelen ünlü oyuncunun "Hollywood yanağı" yaptırdığı söylenmişti.
SIFIR MAKYAJ
Doğal hali yüzünden sürekli eleştirilen Özpirinçci, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu yayınladığı kareye, "Saçlarımın bu güzelliği şaka mı? Saçlarınız alakasız zamanlarda böyle çok güzel olunca hemen bir yere gidesiniz geliyor mu sizin de?" notunu yazdı. Ünlü oyuncunun makyajsız karesine yorum yağdı.
YOLUN SONU GELİYOR!
"Ateş Kuşları"nın yeni bölüm konusu şöyle; Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir. Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır. Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir. Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır.
TÜRKİYE KURULUŞ OSMAN'I İZLEDİ
Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan 144. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,70 reyting ve %18,15 izlenme payı, AB kategorisinde %5,84 reyting ve %14,67 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,12 reyting ve %16,39 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.
PAHALI GÜLÜŞ
Son aylarda eşi Bianca Cencori ile verdiği pozlar ve kıyafet tercihleriyle konuşulan Kanye West, yeni dişleriyle gündem oldu. Ünlü isim, elmastan daha pahalı olan titanyum ile kendisine yeni takma dişler taktırdı.