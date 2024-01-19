Demet Akalın’dan Bülent Ersoy itirafı: Resmen şok üzerine şok yaşadık

West, "Beni Seven Casus" filminde yer alan ve Richard Kiel'in canlandırdığı Jaws isimli ikonik James Bond karakterinin dişlerine özenerek kesenin ağzını açtı. Dişlerini özel tasarlatan ünlü isim, işlem için tam 850 bin dolar (26 milyar TL) ödedi. Yıldızın yeni takma dişleri, Beverly Hills'de Dr. Thomas Connelly ve Diş Teknisyeni Naoki Hayashi tarafından takıldı.





BİR DÜNYA UMUT!

Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan "Leopar Sazanı"na Dicle Nehri'nde yeniden rastlandı. Bilim insanları tarafından dünyanın en çok aranan kayıp balıklar listesinde yer alan Leopar Sazanı, Leonardo DiCaprio'nun da ilgisini çekti. Oscar ödüllü oyuncu Leopar Sazanı ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"YENİDEN KEŞFEDİLDİ"

Dicaprio Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeniden keşfedildi... Türkiye'deki bir grup balık bilimcisi, benekli bir balık olan Leopar Sazanı'nı Dicle Nehri'nin Türkiye kısmında buldu. Bu yeniden keşif, tatlı su balıklarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu, küresel tatlı su balıklarının küresel olarak azaldığı bir zamanda umut veriyor."