Aşktan yana yüzü gülmeyen Hadise çapkınların radarında! Ünlü şef Gürkan Topçu güzel şarkıcıya önce özel menü hazırladı sonra saatlerce sohbet ettiler

Popçu Hadise ve ünlü şef Gürkan Topçu, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde bir araya geldi. Ortak arkadaşlarının vasıtası ile yine arkadaşlarının evinde buluşan ikili, birlikte yemek yedi.

Birkaç kişinin de eşlik ettiği keyifli ortamda yemeği hazırlayan Gürkan şef, kilosu 12 bin dolar (360 bin TL) olan "Kobe" eti pişirdi. Masadan kalktıktan sonra uzun uzun sohbet eden ikilinin, 6-7 saat süren muhabbetten sonra yemekten ayrıldığı öğrenildi.