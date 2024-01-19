Aşktan yana yüzü gülmeyen Hadise çapkınların radarında! Ünlü şef Gürkan Topçu güzel şarkıcıya önce özel menü hazırladı sonra saatlerce sohbet ettiler

Popçu Hadise ve ünlü şef Gürkan Topçu, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde bir araya geldi. Ortak arkadaşlarının vasıtası ile yine arkadaşlarının evinde buluşan ikili, birlikte yemek yedi.
Popçu Hadise ve ünlü şef Gürkan Topçu, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde bir araya geldi. Ortak arkadaşlarının vasıtası ile yine arkadaşlarının evinde buluşan ikili, birlikte yemek yedi.
Birkaç kişinin de eşlik ettiği keyifli ortamda yemeği hazırlayan Gürkan şef, kilosu 12 bin dolar (360 bin TL) olan "Kobe" eti pişirdi. Masadan kalktıktan sonra uzun uzun sohbet eden ikilinin, 6-7 saat süren muhabbetten sonra yemekten ayrıldığı öğrenildi.
Aşk hayatında sık sık ünlü isimler ile anılan Hadise'nin, bu yakınlaşma için ne diyeceği merak konusu oldu.
ÖZEL HAYAT KONUŞMUYOR!
Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra adı Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ve oyuncu Kerem Bürsin ile anılan Hadise, özel hayatıyla ilgili sorulara hiçbir şekilde yanıt vermemişti.
Geçtiğimiz günlerde Amerika'da konser veren ve sahnede "Aşksız Olmaz" diyen ünlü şarkıcı, "Aşık olanlar bağırsın" diyerek seyirci ile haykırmıştı.