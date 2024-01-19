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Hayatı film oluyor! Ayça Varlıer süperstar Ajda Pekkan'ı canlandırmak için Amerika'dan dönüyor

Hayatı film olacak olan Ajda Pekkan’ı, ilk olarak Serenay Sarıkaya’nın oynayacağı iddia edilse de son olarak Ayça Varlıer’de karar kırıldı. Saçları sarı iken Ajda Pekkan'ın gençliğine benzetilen Varlıer'in sahne repertuvarında da ağırlıklı olarak Ajda Pekkan şarkıları söylemesi ve dans etmesi öne çıkmasını sağladı. Bir süredir Amerika'da yaşayan oyuncu, şubat ayında Türkiye'ye dönecek ve hazırlıklara başlayacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:00
Hayatı film oluyor! Ayça Varlıer süperstar Ajda Pekkan’ı canlandırmak için Amerika’dan dönüyor

Ajda Pekkan'ın hayatının film olacağı duyulur duyulmaz pek tabii gözler filmde Ajda Pekkan'ı kimin oynayacağına çevrildi. Kulisler de hareketlilik arttı ve Serenay Sarıkaya ismi öne çıktı.

Ancak sonra rota Ayça Varlıer'e çevrildi. Amerika'da yaşayan oyuncunun sahne bilgisinin de olması bu kararda etkili oldu.


Saçları sarı iken Ajda Pekkan'ın gençliğine benzetilen Varlıer'in sahne repertuvarında da ağırlıklı olarak Ajda Pekkan şarkıları söylemesi ve dans etmesi öne çıkmasını sağladı. Bir süredir Amerika'da yaşayan oyuncu, şubat ayında Türkiye'ye dönecek ve hazırlıklara başlayacak.

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