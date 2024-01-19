Hayatı film oluyor! Ayça Varlıer süperstar Ajda Pekkan’ı canlandırmak için Amerika’dan dönüyor

Ajda Pekkan'ın hayatının film olacağı duyulur duyulmaz pek tabii gözler filmde Ajda Pekkan'ı kimin oynayacağına çevrildi. Kulisler de hareketlilik arttı ve Serenay Sarıkaya ismi öne çıktı.

Ancak sonra rota Ayça Varlıer'e çevrildi. Amerika'da yaşayan oyuncunun sahne bilgisinin de olması bu kararda etkili oldu.