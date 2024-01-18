Ünlü müzisyen Emir Ersoy'dan oyuncu eşi Gökçe Bahadır hakkında ilginç açıklama! "Dizisini izlemedim"

"Ben diziyi izlemediğim için benim haberim yok. Ben takip edemiyorum, ayrıca dizi izlemeye de vaktim yok. Gökçe müziği çok seviyor ama o bence onun keyif alanı gibi geliyor bana. Müziğin içinde var olmayı seviyor. Albüm yapıp ta müziğin peşinden koşacak bir hevesi yok. Müzik onun için bir hobi. İlerde fikri değişir daha ciddi bir boyuta taşır onu bilemem. Müziğe yeteneği var. Kocası da müzisyen olduğu için ilerde düşünürse tabiki ben yanında olurum. Çocukları ikimizde çok seviyoruz ama öyle bir plan içinde değiliz" dedi.

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