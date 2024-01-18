Burak Deniz ile mahkemelik olmuştu! Nilperi Şahinkaya yaşadığı olaylar hakkında konuştu: 2023’de kimseye kırgınlığım yok

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu Nilperi Şahinkaya , önceki gün Etiler'de kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı. Nilperi Şahinkaya, ' Melis İşiten 'in programında 'yatakta kelepçeye hayır demem' diye bir açıklamanız oldu bu konu hakkında ne diyeceksiniz?

Ben o cümleyi durduk yere demedim, programda komik komik, sorulan sorular oldu bende o cümleyi o programın içinde espirili, bir oyun vardı, espiri, olsun diye söyledim. "Burak Deniz ile ilgili davanız ne durumda?" sorusuna, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, dava devam ediyor. Benim 2023'de kimseye kırgınlığım yok. Dava bitince gerekli açıklama yapılır"dedi.