Hastaneden çıkarken görüntülenen Pelin Akil: ‘Benlerimi kontrol ettirdim’

TARZ KADIN

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Neşeli, enerjik ve her zaman olduğu gibi mütevazi halleriyle dikkat çeken başarılı sunucu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Kendine has tarzı ve her zamanki şıklığı ile göz kamaştıran Esmersoy, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.