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Hastaneden çıkarken görüntülenen Pelin Akil: ‘Benlerimi kontrol ettirdim’

Ünlü oyuncu Pelin Akil Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Başarılı oyuncu, "Rutin bir kontrol için geldim arkadaşlar... Benlerimi kontrol ettirdim." dedi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ocak tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
Hastaneden çıkarken görüntülenen Pelin Akil: ‘Benlerimi kontrol ettirdim’

Ünlü oyuncu Pelin Akil Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle kısa süre sohbet eden başarılı oyuncu, "Rutin bir kontrol için geldim arkadaşlar... Benlerimi kontrol ettirdim. Bazen hastalık olabiliyor. Çok şükür önemli bir durum çıkmadı" ifadelerini kullandı. Akil, projeler üzerine sorulan sorulara ise, ''Şimdilik bir dizi veya film projesi yok. Ancak yeni bir reklam anlaşması yaptım. Yakın zamanda çekilecek" dedi. (Doğan SAVAŞ)


ALIŞVERİŞ GÜNÜ
A Milli Takım yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, geçtiğimiz gün eşi Emel Şahin ile birlikte Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. Birlikte bir restorana geçen çift, keyifli bir öğlen yemeği yedikten sonra meydan katında alışveriş yaptı. Neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Şahin çifti, alışverişlerini tamamladıktan sonra araçlarını bıraktıkları vale noktasından teslim alarak AVM'den ayrıldı.


YENİ PROJE
Oğulcan Engin, geçtiğimiz gün iş insanı Taner Tekin ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde geldikleri AVM'de ilk durakları dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan ikili, daha sonra yeni projelerini görüşmek için bir mekana geçti. Burada uzun süre yemek eşliğinde yeni projelerini görüşen ikili, keyifli ve eğlenceli halleriyle dikkat çekti.




'BATMADIM BEN KAPATTIM'
Coşkun Sabah, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Ticarete atılan ve Eskişehir'de tavuk çiftliği kurup yumurtacı olan Sabah, geçtiğimiz ay işletmesini kapattığı haberlerini doğrularken, "Zamanımı alıyordu. Batmadım, benim açılışım da olay oldu, kapanışım da olay oldu. Zaman ayıramadığım için kasada çok açık çıkıyordu. Verirsem, o zaman bestecilik yapamam. O yüzden de kapattım" şeklinde konuştu. (Doğan SAVAŞ)



TARZ KADIN
Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Neşeli, enerjik ve her zaman olduğu gibi mütevazi halleriyle dikkat çeken başarılı sunucu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Kendine has tarzı ve her zamanki şıklığı ile göz kamaştıran Esmersoy, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.


MEMLEKET HASRETİ
Bir süredir Kanada'da yaşayan oyuncu Belçim Bilgin, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Yürüyüş sonrası kahve molası veren Bilgin, çıkışta keyifli halleriyle dikkat çekti. Kanada'dan birkaç gün önce geldiğini belirten oyuncu, "Memleketimi çok özledim, işlerim de var. İnşallah onları da halledeceğim" dedi. (Aydın HAMZA)



CANIM BENİM
Ezgi Mola ve Mustafa Aksallı geçtiğimiz yıl sade bir törenle dünya evine girmişti. Mola, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu. Hamileliği boyunca sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan Mola, geçtiğimiz aylarda oğlu Can'ı kucağına almıştı. Güzel oyuncu, önceki gün oğlu ve köpeğiyle Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla takipçilerini mest etti. Mola, bu anları "Can&Rocco" notuyla paylaştı.


REKORLA BAŞLADI
Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren "Kolpaçino 4", 5 bin kişinin katılımıyla kırdığı film galası rekorunun ardından izleyici rekoruna da imza attı. 7 yıl sonra beyazperdeye dönen serinin son filmi 'Kolpaçino 4', son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi oldu. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı ve başrolünde oynağı film, ilk hafta sonunda 441 bin 251 kişi tarafından izlendi ve vizyona rekorla girdi.


YOĞUN İLGİ
Uzun süre Beşiktaş futbol takımının formasını terleten başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün oğlu Noah, ile birlikte Zincirlikuyu'da görüntülendi. Özellikle Beşiktaşlı futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Hutchinson, her zaman olduğu gibi sempatik ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çekti.


ÖDÜL ZAMANI!
Ece Vahapoğlu, önceki gün bir ödül töreninin sunumunu gerçekleştirdi. Gecede ödül alan, fit görüntüsü ve başarılı sunumuyla takdir toplayan Vahapoğlu, "20 yıldır istikrarla çalışmanın, sürekli kendini geliştirmenin güzel sonuçlarını almak beni çok mutlu ediyor ve çıtayı yükselterek devam etmek için ilham oluyor" dedi.


HAYRAN KALDI!
Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Yıldız Tilbe, yeni şarkısı 'Kalbimden Çıkmıyorsun' ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Alişan Günay Yıldırım'ın yönettiği klibi çok beğenen Tilbe ödül beklediğini söyledi. Çekimler sonunda görüntüleri izleyen Yıldız Tilbe yönetmenini överek "Bu kliple ödül almalısın" dedi.




OSMAN BEY'İN SÖĞÜT YEMİNİ!
ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören, 'Kuruluş Osman'ın bu akşam 20.00'de yayınlanacak olan 144. Bölümünde; Osman Bey, Söğüt'teki büyük yıkımın ardından ordusunu toplayıp Görklü Han'la karşı karşıya geliyor.

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