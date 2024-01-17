Hastaneden çıkarken görüntülenen Pelin Akil: ‘Benlerimi kontrol ettirdim’







'BATMADIM BEN KAPATTIM'

Coşkun Sabah, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Ticarete atılan ve Eskişehir'de tavuk çiftliği kurup yumurtacı olan Sabah, geçtiğimiz ay işletmesini kapattığı haberlerini doğrularken, "Zamanımı alıyordu. Batmadım, benim açılışım da olay oldu, kapanışım da olay oldu. Zaman ayıramadığım için kasada çok açık çıkıyordu. Verirsem, o zaman bestecilik yapamam. O yüzden de kapattım" şeklinde konuştu. (Doğan SAVAŞ)





TARZ KADIN

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Neşeli, enerjik ve her zaman olduğu gibi mütevazi halleriyle dikkat çeken başarılı sunucu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Kendine has tarzı ve her zamanki şıklığı ile göz kamaştıran Esmersoy, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.



MEMLEKET HASRETİ

Bir süredir Kanada'da yaşayan oyuncu Belçim Bilgin, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Yürüyüş sonrası kahve molası veren Bilgin, çıkışta keyifli halleriyle dikkat çekti. Kanada'dan birkaç gün önce geldiğini belirten oyuncu, "Memleketimi çok özledim, işlerim de var. İnşallah onları da halledeceğim" dedi. (Aydın HAMZA)





CANIM BENİM

Ezgi Mola ve Mustafa Aksallı geçtiğimiz yıl sade bir törenle dünya evine girmişti. Mola, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu. Hamileliği boyunca sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan Mola, geçtiğimiz aylarda oğlu Can'ı kucağına almıştı. Güzel oyuncu, önceki gün oğlu ve köpeğiyle Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla takipçilerini mest etti. Mola, bu anları "Can&Rocco" notuyla paylaştı.