Ünlü sanatçı sünnet derisi ile gençleşiyor! Seda Sayan’ın yeni favorisi olan operasyonun fiyatı ise şoke etti

Attığı her adımla magazin gündemine damgasını vurmayı başaran Seda Sayan geçtiğimiz günlerde yine bir estetik haberiyle gündeme gelmişti. Önce yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Sayan ardından boyun bölgesine aynı sıvıdan enjekte ettirmişti. O anları anbean yayınlayan Sayan, çok konuşulmuştu.

İNKAR ETMİYOR!

Yaptırdığı estetikleri saklamak yerine her fırsatta dile getirmeyi tercih eden Kadırgalı'nın maliyeti ise dudak uçuklattı. "Aramızda Kalmasın"ın haberine göre; Ünlüler arasında sünnet derisi enjeksiyonu denilen bu operasyonun fiyatı 50 bin TL'den başlıyormuş. Birkaç seans sürüyormuş. Küçük bebeklerin sünnet derisi alınıyor, laboratuvarda özel işlemlerden geçiriliyormuş.