Düşman çatlattılar: Pelin Akil ve Anıl Altan boşanma iddialarına mutluluk pozları ile cevap verdiler!

Yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin aşkları magazin basınında parmakla gösteriliyordu.
Yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin aşkları magazin basınında parmakla gösteriliyordu.
Yıllardır her görüntüleri aşk kokan ünlü çift, birçok kişini hayal ettiği evliliği yaşıyordu.
Alin ve Lina adında ikiz kızları olan çift, geçtiğimiz dönemde adeta bir sınavdan geçmişti. Biz onları her zaman her şey yolundaymış gibi görsek de çift kısa bir süre önce haklarında çıkan boşanma iddiaları ile sınanmışlardı. Söylentiler her ne kadar can sıksa da ünlü çift, verdikleri mutlu aile pozları ile iddiaların asılsız olduğunu göstermişti.
Ünlü çift, bütün bu söylenenlere inat, kızlarıyla birlikte çıktıkları kar tatilinden paylaştıkları pozlarla adeta kalpleri ısıttı.
MİNİKLER PİSTTE!
Buz gibi soğuk hava koşullarına rağmen ailece geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaşan çift, mutluluklarıyla görenleri kendilerine hayran bıraktı. Alin ve Lina'nın kaymayı öğrendiği anlar ünlü çiftin takipçilerinin kalbini eritti.