Düşman çatlattılar: Pelin Akil ve Anıl Altan boşanma iddialarına mutluluk pozları ile cevap verdiler!

Alin ve Lina adında ikiz kızları olan çift, geçtiğimiz dönemde adeta bir sınavdan geçmişti. Biz onları her zaman her şey yolundaymış gibi görsek de çift kısa bir süre önce haklarında çıkan boşanma iddiaları ile sınanmışlardı. Söylentiler her ne kadar can sıksa da ünlü çift, verdikleri mutlu aile pozları ile iddiaların asılsız olduğunu göstermişti.