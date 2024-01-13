Dilan Çiçek Deniz tarzıyla sınıfta kaldı! Sosyal medyanın diline düştü

Yüzüne yaptırdığı operasyonlarla bambaşka birine dönen Dilan Çiçek Deniz , geçtiğimiz gün bir ödül törenine katıldı. Aşk hayatında bir türlü mutluluğu bulmayan Deniz'e, "Bugüne kadar hiç birisini affettiniz mi?" sorusu soruldu.

Ünlü oyuncu, "Ben affetmem gerekenleri affettim... Herkesi de affetmem gerekmez. Affetmediklerim de var" diyerek güldü. Muhabirlerin, "Yakın arkadaşınız ve sevgiliniz arasında kararsız kalsaydınız kimi seçerdiniz?" sorusuna da yanıt veren güzel oyuncu, "Benim çok yakın arkadaşım olmadığı için cevap belli" diyerek sevgilisini seçeceğini söyledi.