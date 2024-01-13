Sorular yine cevapsız! Serenay Sarıkaya, Mert Demir’le ilgili aşk sorularını teğet geçti

Serenay Sarıkaya, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde sevgili oldukları iddia edilen Mert Demir'in fotoğrafının altına, "Çilli Bom" yorumunda bulunmuştu.
Serenay Sarıkaya, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde sevgili oldukları iddia edilen Mert Demir'in fotoğrafının altına, "Çilli Bom" yorumunda bulunmuştu.
Muhabirlerin konuyla ilgili soru sorması üzerine oyuncu, "Çok tatlısınız ama bu konuya girmeyeceğim" dedi. Ayrıca Sarıkaya, gelirken aracında son ses müzik dinliyordu.
Oyuncu, muhabirlerin "Hangi şarkıyı dinliyordunuz?" diye sorması üzerine, " Etkinliklere gelirken kendimi müzik ile motive etmeyi çok seviyorum" diye konuştu.