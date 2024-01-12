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Hadise’den çok konuşulacak Londra pozları! Sosyal medyada beğeni yağdı

Hadise, iddialı pozlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde New York'ta konser veren Hadise, geçtiğimiz gün Londra'ya uçtu. Güzel şarkıcı, süper minili tarzıyla koltukta poz verdi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ocak tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Hadise’den çok konuşulacak Londra pozları! Sosyal medyada beğeni yağdı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise, iddialı pozlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde New York'ta konser veren Hadise, geçtiğimiz gün Londra'ya uçtu. Güzel şarkıcı, süper minili tarzıyla koltukta poz verdi. Koltuğa sere serpe uzanan Hadise'nin pozları yine olay oldu. Hadise yayınladığı karelere; "Londra'daki evim" notunu düştü.


EL ELE SERGİ GEZİSİ
Oyuncu Açelya Topaloğlu, DJ sevgilisi Emre Şenol ile Ataşehir'de bulunan 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'nde görüntülendi. Uyumlu halleriyle dikkat çeken çift, el ele sergiyi gezdi. Topaloğlu, "Emre ile uzun zamandan beri merak ettiğimiz bir sergiydi. Sonunda ziyaret edebildik. Bizim için harika bir deneyim oldu" ifadesinde bulundu.


BEBEK ALIŞVERİŞİ
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, önceki gün eşi Tuğçe Aziz ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Baş başa alışverişe çıkan ikili, önümüzdeki ay dünyaya gelecek çocukları için bebek mağazalarını dolaşıp bolca alışveriş yaptı. Doğuma yaklaşık 3 hafta kaldığını belirten çiftin mutlulukları yüzlerinden okunurken, neşeli ve keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.



YENİ YIL SÜRPRİZİ
Elif Buse Doğan, arabesk projesi kapsamında efsane şarkıları sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Doğan, proje kapsamında seslendirdiği üçüncü şarkı olan, "Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim"i bugün müzikseverlerle buluşturdu.

Doğan, en son Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarından "Yanmışım Sönmüşüm Ben"i kendi yorumuyla seslendirip, hayranlarının beğenisine sunmuştu.



'HEYECANLIYIZ'
Seda Kırımlıoğlu, geçtiğimiz gün Maslak'taydı. Gelecek ay vizyona girecek 'Hayat Kırıkları' filminde Anıl İlter ve Merve Çağıran ile birlikte rol alacak Kırımlıoğlu, "Çok heyecanlıyız. Filmin vizyona girmesini bekliyoruz, harika bir proje oldu" şeklinde konuştu.



KENDİNİ YENİLEDİ!
Emre Altuğ, yeni teklisi 'Ne Âlâ' ile müzikseverlerle buluştu. Yeni şarkısının modern tarzda, hüzünlü bir şarkı olduğunu belirten Altuğ, "Ne Âlâ yeni bir başlangıç... Yeni yılda yepyeni bir Emre Altuğ müzikseverleri bekliyor" dedi. Altuğ, şarkının klibinde fit görüntüsüyle dikkat çekti.



BALİ YOLCULARI
Ünlü oyuncu Burak Serdar Şanal, genç sevgilisi Şevval Aydın ile birlikte Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Tatil planları yapan çift, " Yakın bir tarihte bir Bali tatili planımız var. İstanbul'un soğuğundan kaçıp kemiklerimiz ısınsın biraz" dediler.



KUTLAMA YEMEĞİ
Derya Uluğ ve Asil Gök çifti, önceki gece Bebek'teydi. Ünlü çift, 2023 yılında dijital platformlarda en çok dinlenen "Nefes" albümünün kutlamasını yapımcısı Samsun Demir ile birlikte yaptı. Çıkışta gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Uluğ, "Yansıma şarkısının mimari gerçekten Samsun Bey... Sadede bestesi varken, şarkıyı duyduğu an inandı ve 'Asil ile beraber söyleyin' dedi. Albümdeki şarkılarımızı da kliplendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



SAMİMİ İTİRAF
Gökçe Bahadır önceki gün bir galaya katıldı. Siyahlar içinde çok şık gözüken Bahadır, "Ben kısa sürede hazırlanırım. Genelde çabuk olmam gerekiyor, o yüzden hızlı bir şekilde giyinip çıkarım" dedi. Yaşına rağmen güzelliği ve fitliği ile gündemde olan Bahadır'a muhabirlerin, "Estetik yaptırıyor musunuz? sorusuna, "Mutlaka ufak tefek şeyler bende de var. Hiçbir şey yok diyemem. Sonuçta her daim iyi bakımlı ve güzel gözükmek isterim" diyerek estetiklerinin olduğunu dile getirdi.


"BENİM AŞKIM ÇOCUKLARIM!"
Şarkıcı Emrah, önceki gün Etiler'deydi. 15 yıl aradan sonra yılbaşı gecesi İstanbul'da sahne alan Emrah, gözyaşlarını hâkim olamamıştı. Duygularını muhabirlerle paylaşan sanatçı, "Sahnede olmak beni hep heyecanlandırıyor. Sahnelere özlemişim ve devam edeceğim" dedi. Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusuna, "Benim iki tane evladım var, Elyesa ve Eleysa... Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" yanıtını verdi. Çocuklarını gözlerden uzak tutan Emrah, bu duruma ise, "Evlatlarıma özen gösteriyorum. Onların üstüne hassasiyetle duruyorum, titriyorum. Onlar dünyaya geldikten sonra benim hayata bakış açım değişti. Dünya bir yana onlar bir yana..." açıklamasında bulundu. (Aydın HAMZA)


HAYAT MÜCADELESİ!
"Ateş Kuşları"nın yeni bölüm konusu şöyle; Her şeylerini kaybeden Ateş Kuşları için hayatlarında yeni bir dönem başlamıştır. Artık başlarını sokacak bir evleri dahi yoktur. Yaşadıklarıyla daha da sarsılan Gülayşe bir kere daha ayağa kalkabilecek midir? Gülayşe'ye destek olmaya çalışan Barbaros ise uzun zamandır kaçtığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

BÜYÜK SINAV!
Öte yandan tüm bu olanları, hayatlarının en mutlu günlerini yaşayan Ali ve Mercan'dan nasıl saklayacaklardır? Hayata yeniden tutunmak için adım attıkları yerde, onları hangi büyük sınavlar beklemektedir?



ZİRVENİN SAHİBİ!
Kuruluş Osman, önceki gün yayınlayan 143. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,10 reyting ve %19,68 izlenme payı, AB kategorisinde %6,27 reyting ve %16,49 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,80 reyting ve %17,96 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu. Ekranların reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman", sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı. Kuruluş Osman'ın son bölümünde; Osman Bey'in hür bir beylik kurduğunu ilan etmesi bölüme damga vurdu. Osman Bey, Ak Sakallılar'ın "Cihan sana yurt olsun, alem sana yar olsun, davan kutlu olsun!" sözleriyle karşılandı.

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