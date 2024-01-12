Hadise’den çok konuşulacak Londra pozları! Sosyal medyada beğeni yağdı

SAMİMİ İTİRAF Gökçe Bahadır önceki gün bir galaya katıldı. Siyahlar içinde çok şık gözüken Bahadır, "Ben kısa sürede hazırlanırım. Genelde çabuk olmam gerekiyor, o yüzden hızlı bir şekilde giyinip çıkarım" dedi. Yaşına rağmen güzelliği ve fitliği ile gündemde olan Bahadır'a muhabirlerin, "Estetik yaptırıyor musunuz? sorusuna, "Mutlaka ufak tefek şeyler bende de var. Hiçbir şey yok diyemem. Sonuçta her daim iyi bakımlı ve güzel gözükmek isterim" diyerek estetiklerinin olduğunu dile getirdi.

"BENİM AŞKIM ÇOCUKLARIM!" Şarkıcı Emrah, önceki gün Etiler'deydi. 15 yıl aradan sonra yılbaşı gecesi İstanbul'da sahne alan Emrah, gözyaşlarını hâkim olamamıştı. Duygularını muhabirlerle paylaşan sanatçı, "Sahnede olmak beni hep heyecanlandırıyor. Sahnelere özlemişim ve devam edeceğim" dedi. Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusuna, "Benim iki tane evladım var, Elyesa ve Eleysa... Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" yanıtını verdi. Çocuklarını gözlerden uzak tutan Emrah, bu duruma ise, "Evlatlarıma özen gösteriyorum. Onların üstüne hassasiyetle duruyorum, titriyorum. Onlar dünyaya geldikten sonra benim hayata bakış açım değişti. Dünya bir yana onlar bir yana..." açıklamasında bulundu. (Aydın HAMZA)



HAYAT MÜCADELESİ!

"Ateş Kuşları"nın yeni bölüm konusu şöyle; Her şeylerini kaybeden Ateş Kuşları için hayatlarında yeni bir dönem başlamıştır. Artık başlarını sokacak bir evleri dahi yoktur. Yaşadıklarıyla daha da sarsılan Gülayşe bir kere daha ayağa kalkabilecek midir? Gülayşe'ye destek olmaya çalışan Barbaros ise uzun zamandır kaçtığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

BÜYÜK SINAV!

Öte yandan tüm bu olanları, hayatlarının en mutlu günlerini yaşayan Ali ve Mercan'dan nasıl saklayacaklardır? Hayata yeniden tutunmak için adım attıkları yerde, onları hangi büyük sınavlar beklemektedir?