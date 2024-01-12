Evliliğe adım adım! Bradley Cooper, sevgilisi Gigi Hadid’i annesiyle tanıştırdı

Kısa bir süredir birlikte olan Bradley Cooper ve Gigi Hadid'in ilişkilerinin ciddileşmeye başladığı kulislerde konuşuluyor. Hadid, sevgilisiyle annesi Gloria Campano'yu bir araya getirdi.
Kısa bir süredir birlikte olan Bradley Cooper ve Gigi Hadid'in ilişkilerinin ciddileşmeye başladığı kulislerde konuşuluyor. Hadid, sevgilisiyle annesi Gloria Campano'yu bir araya getirdi.
Cooper, annesi ve Hadid'in Santa Monica'daki bir restoranda yemek yemesi, çiftin ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi. İddiaya göre ünlü çift, yaz aylarına doğru ilişkilerini resmileştirmeye hazırlanıyor.