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Evliliğe adım adım! Bradley Cooper, sevgilisi Gigi Hadid'i annesiyle tanıştırdı

Bir süredir Bradley Cooper ile aşk yaşayan Gigi Hadid, sevgilisini annesi ile tanıştırdı. İddiaya göre çift, yakın zamanda nikah masasına oturacak. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Evliliğe adım adım! Bradley Cooper, sevgilisi Gigi Hadid’i annesiyle tanıştırdı

Kısa bir süredir birlikte olan Bradley Cooper ve Gigi Hadid'in ilişkilerinin ciddileşmeye başladığı kulislerde konuşuluyor. Hadid, sevgilisiyle annesi Gloria Campano'yu bir araya getirdi.

Cooper, annesi ve Hadid'in Santa Monica'daki bir restoranda yemek yemesi, çiftin ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi. İddiaya göre ünlü çift, yaz aylarına doğru ilişkilerini resmileştirmeye hazırlanıyor.

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