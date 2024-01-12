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Söyledikleriyle yaptıkları örtüşmüyor! Oyuncu Melisa Döngel, estetik yaptıranları eleştirdi

Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isimlerden oyuncu Melisa Döngel, yüzüne yaptığı estetikleri unutup meslektaşlarına atıfta bulunarak, "Mimik bir oyuncunun olmazsa olmazı" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Söyledikleriyle yaptıkları örtüşmüyor! Oyuncu Melisa Döngel, estetik yaptıranları eleştirdi

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda estetiklerini sıralayan oyuncu Melisa Döngel, gündem olmuştu. Yaptırdığı operasyonları unutan güzel oyuncu, şimdi de estetikli meslektaşlarını eleştirdi.

Bir dergiye konuşan Döngel, "Mimik bir oyuncunun olmazsa olmazı. Estetikle mimiklerin bozulacağı evreye gelme durumu mesleğe yapılacak büyük bir saygısızlıktır" diyerek herkesi şaşırttı.

HER ŞEYİ KABULLENMİŞTİ!
Geçtiğimiz dönemde bir programa katılan Döngel, "Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks... Ben benlikten çıkmışım aslında" diyerek estetik yaptırdığını kabullenen güzel oyuncu, 'Bütün Türkiye'nin beklediği bir an gerçekleşiyor. Dolgularımı eritiyorum. Yaptığım bütün hatalı ve yakışmayan bütün işlemlerimi doktorumun gözetiminde hayatımdan gönderiyorum" demişti.

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