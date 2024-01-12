Söyledikleriyle yaptıkları örtüşmüyor! Oyuncu Melisa Döngel, estetik yaptıranları eleştirdi

Bir dergiye konuşan Döngel, "Mimik bir oyuncunun olmazsa olmazı. Estetikle mimiklerin bozulacağı evreye gelme durumu mesleğe yapılacak büyük bir saygısızlıktır" diyerek herkesi şaşırttı.

HER ŞEYİ KABULLENMİŞTİ!

Geçtiğimiz dönemde bir programa katılan Döngel, "Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks... Ben benlikten çıkmışım aslında" diyerek estetik yaptırdığını kabullenen güzel oyuncu, 'Bütün Türkiye'nin beklediği bir an gerçekleşiyor. Dolgularımı eritiyorum. Yaptığım bütün hatalı ve yakışmayan bütün işlemlerimi doktorumun gözetiminde hayatımdan gönderiyorum" demişti.