PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Kolpaçino 4'ün galası yapıldı! Gecede sinema ve sanat dünyası bir araya geldi

Şafak Sezer’in yazıp oynadığı ‘Kolpaçino’nun son filmi ‘Kolpaçino 4’ün galası yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen gecede sinema ve sanat dünyası bir araya geldi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:03
Kolpaçino 4’ün galası yapıldı! Gecede sinema ve sanat dünyası bir araya geldi

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'ün başrolünü paylaştığı 'Kolpaçino 4' filminin galası önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer ve Aşkım Kapışmak gibi isimlerin konuk olarak yer aldığı projenin galasında izdiham yaşandı.

AKBAŞ KATILAMADI!
Yaklaşık 5 bin kişinin geldiği geceye rahatsızlığı nedeniyle Aydemir Akbaş katılamadı. Toplu röportaj sonunda ise oyuncular ise, Akbaş'ı alkışlayarak, sevenlerinden dua istedi.

Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, "Kolpaçino 4"ün yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor. Yapım, yarın vizyona girecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de adaylık kaosu: Adayların açıklanması gecikti! CHP PM toplantısında gerginlik: Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Valiler Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu: İslam ve Türk düşmanlarına karşıyız
Casper
SON DAKİKA