Şafak Sezer , Aydemir Akbaş , Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül 'ün başrolünü paylaştığı 'Kolpaçino 4' filminin galası önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer ve Aşkım Kapışmak gibi isimlerin konuk olarak yer aldığı projenin galasında izdiham yaşandı.