Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'ün başrolünü paylaştığı 'Kolpaçino 4' filminin galası önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'ün başrolünü paylaştığı 'Kolpaçino 4' filminin galası önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.
İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer ve Aşkım Kapışmak gibi isimlerin konuk olarak yer aldığı projenin galasında izdiham yaşandı.
AKBAŞ KATILAMADI!
Yaklaşık 5 bin kişinin geldiği geceye rahatsızlığı nedeniyle Aydemir Akbaş katılamadı. Toplu röportaj sonunda ise oyuncular ise, Akbaş'ı alkışlayarak, sevenlerinden dua istedi.
Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, "Kolpaçino 4"ün yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor. Yapım, yarın vizyona girecek.