Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Ezgi Mola ile Enis Arıkan’ın küslük nedeni ortaya çıktı | Meğerse...

Yıllardır öz kardeş gibi takılan iki ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın dostluklarının geçtiğimiz günlerde bittiği ortaya çıkmıştı.
Yıllardır öz kardeş gibi takılan iki ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın dostluklarının geçtiğimiz günlerde bittiği ortaya çıkmıştı.
Düğünden cinsiyet partisine, doğum gününden akşam yemeğine her anlarından beraber olan eski dostların ani küslüğü, hayranları tarafından merak edilmişti. Biten dostluklarıyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan ünlü isimler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
TEPKİ ÇEKTİ!
Sosyal medyada, Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küslüğüne dair yeni bir iddia gündeme geldi. Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın doğumuna gitmediği, sonrasında da doğuma gitmemesi yetmiyormuş gibi eve ziyarete de gitmediği öne sürüldü.
Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın yanında olmayışı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. İkilinin arasının, Ezgi Mola'nın Mustafa Aksakallı ile birlikteliğe başladığından beri limoni olduğu iddialar arasında..