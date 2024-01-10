Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Ezgi Mola ile Enis Arıkan’ın küslük nedeni ortaya çıktı | Meğerse...

Yıllardır öz kardeş gibi takılan iki ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın dostluklarının geçtiğimiz günlerde bittiği ortaya çıkmıştı.

Düğünden cinsiyet partisine, doğum gününden akşam yemeğine her anlarından beraber olan eski dostların ani küslüğü, hayranları tarafından merak edilmişti. Biten dostluklarıyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan ünlü isimler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.