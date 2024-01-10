Ünlü isim, kızı için organize ettiği doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı. Lily Koi'ye "Maşa ile Koca Ayı" temalı bir doğum günü organize eden Meryem Uzerli, Maşa kılığına girdi. Meryem Uzerli, kızının doğum günü fotoğraflarına "Doğum günün kutlu olsun benim kalbim. Hepimiz seni çok ama çok seviyoruz" notunu düştü.