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Meryem Uzerli’den ‘Maşa ve Koca Ayı’lı doğum günü kutlaması! Kızı için Maşa kılığına girdi

3 yaşına giren kızı Lily Koi’ye, “Maşa ile Koca Ayı” temalı bir doğum günü organize eden Meryem Uzerli, Maşa kılığına girdi. Konsept parti sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ocak 2024 Güncelleme 10 Ocak 2024, 07:00
Meryem Uzerli’den ‘Maşa ve Koca Ayı’lı doğum günü kutlaması! Kızı için Maşa kılığına girdi

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan ile ünlenen Meryem Uzerli, ekranlarda olmasa da gündemden düşmüyor. Kızlarıyla Almanya'da yaşayan Uzerli'nin küçük kızı 3 yaşına bastı.

Ünlü isim, kızı için organize ettiği doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı. Lily Koi'ye "Maşa ile Koca Ayı" temalı bir doğum günü organize eden Meryem Uzerli, Maşa kılığına girdi. Meryem Uzerli, kızının doğum günü fotoğraflarına "Doğum günün kutlu olsun benim kalbim. Hepimiz seni çok ama çok seviyoruz" notunu düştü.

BABASINI GÖSTERMEDİ!
Meryem Uzerli, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı.



Çiftin bu ilişkiden iki yıl sonra Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti. Yaşamının büyük bir kısmını Almanya'da gözlerden uzak bir şekilde geçiren Meryem Uzerli, 2021'de Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirmişti. Uzerli, Lily Koi'nin babasını hayranlarıyla hiç tanıştırmadı.

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