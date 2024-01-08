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Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç aşk sorularına samimiyetle cevap verdi! Birisi olursa...

Berrak Tüzünataç aşk hayatıyla ilgili konuştu. "Yalnızlıktan yana mutluyum" diyen Tüzünataç, "Aşk arayışında değilim ama birisi olursa 'Hayır' da demem" sözleriyle açık kapı bıraktı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:00
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç aşk sorularına samimiyetle cevap verdi! Birisi olursa...

Berrak Tüzünataç, önceki gece Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

Tüzünataç, "Arkadaşlarımızla oturduk. 2024'e girdik. Sağ salim atlatalım başka bir şey istemiyorum. Çünkü önceki yıl çok kötü olaylar yaşadık" dedi. Teoman'ın, "Yeni yılda biraz daha spor yapıp hayatıma önem vereceğim" cümleleri hakkında konuşan Tüzünataç, "Teoman'ın bu olgun döneminin karakteriyle hepimiz çok mutluyuz. Gerçekten o bir fenomen... Ben niye Teoman konuşuyorum?" diyerek kahkaha attı.

"YALNIZLIK İYİ GELDİ"
Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Berrak Tüzünataç, "Aslında ben bu yalnızlığımı bozma peşinde değilim. Aşk arayışında değilim ama birisi de olursa 'hayır' da demem. Gayet mutluyum, keyfim de yerinde... Yalnızlık gerçekten bana çok iyi geldi" ifadelerini kullanarak hayatında kimsenin olmadığını dile getirdi.

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