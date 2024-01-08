Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç aşk sorularına samimiyetle cevap verdi! Birisi olursa...

Tüzünataç, "Arkadaşlarımızla oturduk. 2024'e girdik. Sağ salim atlatalım başka bir şey istemiyorum. Çünkü önceki yıl çok kötü olaylar yaşadık" dedi. Teoman 'ın, "Yeni yılda biraz daha spor yapıp hayatıma önem vereceğim" cümleleri hakkında konuşan Tüzünataç, "Teoman'ın bu olgun döneminin karakteriyle hepimiz çok mutluyuz. Gerçekten o bir fenomen... Ben niye Teoman konuşuyorum?" diyerek kahkaha attı.

"YALNIZLIK İYİ GELDİ"

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Berrak Tüzünataç, "Aslında ben bu yalnızlığımı bozma peşinde değilim. Aşk arayışında değilim ama birisi de olursa 'hayır' da demem. Gayet mutluyum, keyfim de yerinde... Yalnızlık gerçekten bana çok iyi geldi" ifadelerini kullanarak hayatında kimsenin olmadığını dile getirdi.