Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe hayranlarına yeni şarkısının müjdesini verdi!

YASEMİN'İN EV HALİ! Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adını sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan , bu defa ev halini yayınladı. Önce mutfağa giren Özilhan pizza yapmak için hamur yoğurdu. Hamuru yoğurduktan sonra pişiren ve bir güzel süsleyen oyuncu akabinde ise gözleri için maske kullanıp dinlenmeye başladı. Özilhan'ın o hallerine hem eleştiri hem de beğeni yağdı.

SÜRPRİZ KUTLAMA

Gökhan Türkmen, 2014 yılında evlendiği Sinem Türkmen ile dünyaevine girmişti. İki tane dünyalar tatlısı kızı olan Türkmen, önceki gün ailesiyle birlikte küçük kızı Leyla Ada Türkmen'in doğum gününü kutladı. Türkmen, 7 yaşına giren kızına eşiyle birlikte Suadiye'de, yakın dostları, ailesi ve kızının arkadaşlarının katılımıyla bir parti organize etti. Yoğun konser takvimine rağmen kızının doğum gününde yanında yer alan başarılı şarkıcı, bu mutlu günün fotoğraflarını da sosyal medya hesabında paylaştı.



'HEP SONRADAN' GELİYOR!

Gitarına eşlik eden eşsiz sesiyle dinleyicisini büyüleyen şarkıcı, söz yazarı ve hikâye anlatıcısı Kalben, özgün hikayelerini rap formatında anlatan müzisyen dostu Grogi ile yazdıkları 'Hep Sonradan'ın klip lansmanını önceki gün Bomonti'de gerçekleştirdi. 11 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan "Hep Sonradan"ın, yönetmen koltuğunda Selçuk Danyıldız ve Selçuk Uzanır oturuyor.



"İYİ Kİ EVLENDİM"

Melek Mosso, önceki gece Maslak'taki Yeni Gazino'da sahne aldı. Geniş repertuvarı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Mosso, "2023'de şehit verdik, deprem yaşadık. Çok üzücü bir yılı geride bıraktık. Benim açımdan tek olumlu şey evliliğim oldu. İyi ki de evlendim, çok mutluyum. Yeni yıl hepimize, sağlık, huzur, bereket getirsin. Böyle olaylar bir daha hiç yaşanmasın" dedi.

Doğan SAVAŞ



ANLAMSIZ TEPKİ!

Geçen sene ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ile büyük aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan oyuncu Selin Işık, geçtiğimiz akşam sevgilisi ile Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşlar patlayınca tepki gösteren Işık ve sevgilisi, ''Sizin bu yaptığınız yasal değil! Siz bize sormadan fotoğraflarımızı çekemezsiniz önce izin alacaksınız'' diyerek, gazetecilere nasihat vererek işlerini öğretmeye çalıştı.

Doğan SAVAŞ