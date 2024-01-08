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Sosyete dünyasının ünlü ismi Sinem Yıldırım erkek arkadaşıyla kameralara yakalandı!

Sosyete dünyasının ünlü ismi Sinem Yıldırım, yeni erkek arkadaşıyla gecelerde boy gösterdi. Gazetecileri gören Yıldırım, panikle ne yapacağını şaşırdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:00
Sosyete dünyasının ünlü ismi Sinem Yıldırım erkek arkadaşıyla kameralara yakalandı!

Sosyetik güzel Sinem Yıldırım, önceki akşam Bebek'te erkek arkadaşıyla sohbetteydi. Flaşların patlamasıyla görüntü vermemek için kendini gizlemeye çalışan Yıldırım, kısa süreli panik yaşadı.

Mekanın dışında oturan ikili, görüntülenmekten rahatsız oldu. Yıldırım'ın yanındaki erkek arkadaşının kim olduğu ise öğrenilemedi. Uzun süre mekanda alan ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrıldı.
Doğan SAVAŞ

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