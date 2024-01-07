Türk derici ünlü markaların fiyat oyununu deşifre etti: 50 bin dolarlık çantaların maliyeti 300 doları geçmiyor

50 bin dolarlık çantaların bile 300 dolara mal olduğunu söyledi! Türk genci; Hermes, Prada, Dior ve Louis Vuitton'ın çantalarını parçaladı! "Kuzu derisi" diye satılan ürünlerin sadece 300 dolara yapıldığını açıkladı. New York Times bunu manşet yaptı. "Çılgın Türk, büyük markaların korkulu rüyası oldu" diye yazdı. Moda devleri ise panik yaşadı. Ama Yılmaz geri adım atmadı.

İstanbul'da yaşayan ve Green Card ile ABD'ye yerleşen Volkan Yılmaz, deri konusunda uzman oldu. Bu tutkusunu sosyal medyada göstermek için lüks bir çantayı parçalamaya karar verdi. İlk olarak Chanel'in 1.200 dolarlık küçük bir cüzdanını parçaladı. Maliyetinin 80 dolar olduğunu haykırınca, video viral oldu. Ardından Christian Louboutin'in kendine özgü kırmızı tabanı, siyah bir stilettodan İngiliz anahtarı kullanılarak yüksek sesle söktü. Bir anda ün kazandı. Dev markalar bu durumdan rahatsız olsa da, Yılmaz'ın yaptığı yasa dışı bir durum değildi. Şimdi 3 milyon takipçisi olan Volkan Yılmaz, New York Times'a manşet oldu. Büyük markaların korkulu rüyası olarak gösterilen Yılmaz, "Çantaları incelemeye başladığımda, fiyatın aslında deri veya kullanılan malzemelerle ilgili olmadığını gördüm, Birçok kişi 'pahalıysa iyidir' düşüncesinde olsa da bunun gerçek olmadığını kanıtladım. 10 bin dolarlık bir çantanın kuzu deri olması, iyi işçilik olması sayesinde alıcı buluyor. Ancak maliyeti 300 doları geçmiyor" dedi. Yılmaz, videolarıyla Prada, Chanel, Hermes ve Louis Vuitton'u rahatsız etti. Ancak o geri adım atmamakla kararlı.



BOTTEGA VENETA İNANILMAZ

Sosyal medyada Tanner Leatherstein olarak bilinen Volkan Yılmaz, "Ailemin Türkiye'de bir tabakhanesi vardı, dolayısıyla ben de bu işin içine doğdum. Gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Bana en iyi çanta markasını soruyorlar. Bottega Veneta inanılmaz deriler kullanıyor. Dior gibi markaların ürünlerini ürettiği İspanya'nın küçük kasabası Ubrique'de üretiyorlar" dedi.