Merih Demiral ve model eşi Heidi Lushtaku’dan müjdeli haber! İkinci bebek geliyor

Sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'dan Suudi Arabistan'ın güzide takımı Al Ahli 'ye transfer olan Mill futbolcu Merih Demiral, 2021 yılında İsviçreli manken Heidi Lushtaku ile dünyaevine girmişti.

AİLE BÜYÜYOR!

Ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak sürdürmeyi seçseler de hayatlarındaki özel gelişmeleri hayranlarıyla paylaşmaktan geri durmuyor. Demiral Ailesi 2024'te daha da büyüyecek. Merih Demiral'in kendisinden 8 yaş büyük model eşi Heidi, hamile olduğunu duyurdu. Çift, ünlü fotoğrafçı Hernandez Edgar'ın objektifine geçerek bebek müjdesini verdi. İkiliye tebrik mesajları yağdı.